美8月新增就業人口低於預期 Fed本月降息2碼機率看升
美國8月就業報告強弱不一，新增就業人數比前月多，但低於預估；失業率微降，符合預估；但薪資升幅明顯擴大，且高於預估。綜合研判顯示就業市場仍持續降溫，聯準會（Fed）9月會議降息2碼的機率溫和升高。
8月就業報告主要數據如下：
非農就業人數僅增加14.2萬人，低於預估的16.5萬人；但7月就業增量從11.4萬人大幅下修到只剩8.9萬人，且6、7兩月增量也下修8.6萬人。
民間部門就業增加11.8萬人，低於預估的14萬人增量，而7月的增量也由9.7萬人下修到7.4萬人；製造業就業人數劇減2.4萬人，而7月時為增加6千人（修正數）。
平均時薪月升0.4%，高於預估的0.3%，及7月時的0.2%升幅；比去年同期上升3.8%，高於預估的3.7%，也高於7月時3.6%升幅。
平均每人每周工時增加0.1小時，為34.3小時，符合預估。
失業率由4.3%回降到4.2%，符合預估；勞動參與率持平，為62.7%，也符合預估。
就業不足率從7.8%進一步上升到7.9%，顯示兼職人數增加，及就業市場趨軟。
彭博資訊報導，利率交換交易員如今認為Fed本月一口氣降息2碼的機率增加，從報告公布前的約36%增加到50%。美元和美債殖利率應聲下滑，美股期指跌幅溫和擴大。
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