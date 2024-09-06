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8月就業數據好壞參半…美股恐面臨多空交戰 市場4情境曝光
美國8月非農就業報告顯示，上月新增就業人口14.2萬人，不如預期，但失業率一如預期降至4.2%，且為過去五個月來首見下滑。整體報告指向美國勞動市場快速降溫，聯準會（Fed）本月中啟動降息勢在必行。由於最新就業報告釋出的訊息好壞參半，美股6日走勢可能多空拉鋸。
公布前，華爾街分析師對最新就業數據可能引起的市場反應進行沙盤推演，可能的情境如下：
—新增就業接近市場預期的16.5萬人：ING分析師團隊預測，在這種情況下，Fed 9月決策會議將小幅降息1碼（0.25個百分點）。
—新增就業15萬至20萬人：摩根大通分析師團隊認為這是最可能的情境，機率達40%。在這種情況下，Fed本月可望降息2碼。
—新增就業人數20萬至30萬人：摩根大通估計這種情境發生機率為25%，會促使投資人降低對本月Fed降息1碼的預期。
—新增就業人數低於5萬人：投資人對降息3碼的預期升高。
摩根大通分析師表示，8月就業成長若超過15萬人，美股標普500指數可望上漲；若低於15萬人，將加深衰退顧慮、擊沉美股。
ING團隊則認為，如果實際新增就業數據與預期相比不高不低，美股走勢可能在不確定氣氛瀰漫下茫然無緒。
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