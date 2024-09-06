Fed降息2碼會怎樣？大幅降息反加深經濟衰退風險 專家揭原因

市場目前普遍預料，美國聯準會（Fed）將在本月會議宣布降息，經濟學家表示，雖然目前美國的經濟狀況相對強勁，但若Fed本月降息的幅度過猛，有可能加深各界對美國經濟衰退的恐懼，以及造成市場波動加劇。

Business Insider報導，富睿瑪澤會計師事務所（Forvis Mazars）首席經濟學家拉賈瑞斯接受CNBC訪問表示：「降息2碼可能會傳遞錯誤訊息給市場和經濟，讓大家以為情況窘迫，並且因此一語成讖。」

拉賈瑞斯表示，大幅降息只有當特殊事件進一步造成市場麻煩時才需要發動，「沒有特別原因就採取這項動作反而會非常危險。除非有造成市場大麻煩的事件發生，否則沒有理由製造恐慌。」

雖然大部分投資人仍預期Fed只會降息1碼，但也有些人認為有降息2碼的可能性，因為近來經濟數據暗示美國經濟正在降溫。

據CME FedWatch工具，投資人6日稍早預期Fed在9月18日會議降息2碼的可能性為41%，比上周的34%上升。