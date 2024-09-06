美股跌多漲少…市場等待美非農就業報告出爐 亞股收盤走勢不一

投資人消化好壞夾雜的美國經濟數據後，注意力轉向即將出爐的美國8月非農就業報告，亞股今天收盤走勢不一。

法新社報導，走勢如雲霄飛車般劇烈波動的股市即將進入本週的尾聲，市場現在的討論聚焦聯邦準備理事會（Fed）距今不到兩週的降息計畫；許多觀察家預期聯準會將降息1碼（25個基點）。

不過，分析師表示，如果今晚出爐的美國8月非農就業數據遠低於預期，可能使聯準會一次降息2碼；近來公布的一系列數據已顯示，美國經濟放緩程度比外界起初認為的情況還要嚴重。

美國7月非農就業新增人數較6月驟降，引發經濟衰退疑慮，成了8月初美國股市暴跌的元兇。

昨天公布的數據顯示，美國初次申請及續領失業救濟金的人數下滑，稍微抵銷美國民間企業招聘數據欠佳造成的悲觀氛圍，但整體上仍使投資人略感驚訝。

另一項報告顯示，對美國很重要的服務業活動有所增加，優於市場預期。

美股昨天收盤跌多漲少，亞洲投資人今天抱持同樣的審慎態度。

市場押注聯準會降息，加上外界預期日本央行日本銀行將繼續升息，促使日圓對美元升值，進而對東京股市構成壓力，日股基準日經225指數今天收低。

其他亞股方面，上海、首爾、新加坡及威靈頓股市收跌。雪梨、台北、馬尼拉、雅加達等股市則收高；港股因颱風來襲休市一天。