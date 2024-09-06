快訊

應曉薇涉收4740萬賄款遭押8天提抗告 高院今晚駁回確定

第一人！周杰倫宣布台北大巨蛋開唱 時間點曝光

喬治亞州高中槍擊案：槍手父親被控二級謀殺

美股跌多漲少…市場等待美非農就業報告出爐 亞股收盤走勢不一

中央社／ 香港6日綜合外電報導
投資人消化好壞夾雜的美國經濟數據後，注意力轉向即將出爐的美國8月非農就業報告。示意圖／路透
投資人消化好壞夾雜的美國經濟數據後，注意力轉向即將出爐的美國8月非農就業報告。示意圖／路透

投資人消化好壞夾雜的美國經濟數據後，注意力轉向即將出爐的美國8月非農就業報告，亞股今天收盤走勢不一。

法新社報導，走勢如雲霄飛車般劇烈波動的股市即將進入本週的尾聲，市場現在的討論聚焦聯邦準備理事會（Fed）距今不到兩週的降息計畫；許多觀察家預期聯準會將降息1碼（25個基點）。

不過，分析師表示，如果今晚出爐的美國8月非農就業數據遠低於預期，可能使聯準會一次降息2碼；近來公布的一系列數據已顯示，美國經濟放緩程度比外界起初認為的情況還要嚴重。

美國7月非農就業新增人數較6月驟降，引發經濟衰退疑慮，成了8月初美國股市暴跌的元兇。

昨天公布的數據顯示，美國初次申請及續領失業救濟金的人數下滑，稍微抵銷美國民間企業招聘數據欠佳造成的悲觀氛圍，但整體上仍使投資人略感驚訝。

另一項報告顯示，對美國很重要的服務業活動有所增加，優於市場預期。

美股昨天收盤跌多漲少，亞洲投資人今天抱持同樣的審慎態度。

市場押注聯準會降息，加上外界預期日本央行日本銀行將繼續升息，促使日圓對美元升值，進而對東京股市構成壓力，日股基準日經225指數今天收低。

其他亞股方面，上海、首爾、新加坡及威靈頓股市收跌。雪梨、台北、馬尼拉、雅加達等股市則收高；港股因颱風來襲休市一天。

經濟衰退 美國 聯準會

延伸閱讀

新台幣連2升重返31元 市場靜待美國非農就業數據開獎

美國各地抗議以色列行動頻傳 川普：美大學應終結反猶宣傳

八貫營收／8月2.1億元 月增25.78％、年減7.4%

00687B「債」不買來不及…降息、除息一次來！ 投資人卡位年增率達29％

相關新聞

美債衰退指標頻頻轉正 顯示經濟警報解除、軟著陸達陣？

真的發生了！美國公債市場最近頻頻閃爍殖利率曲線「解除倒掛」的訊號，升高債市投資人對美國經濟將避開衰退的希望。但真相是：這...

5年後的XR產業 4／關於XR娛樂，大人不知道的三個新趨勢

日經TRENDY針對指標產業，預想五年後的面貌及產業競局，本文採訪「Mogura VR」總編輯久保田瞬，主題是「大人不知道？XR娛樂最新趨勢」。

美國非農就業報告料將顯示招聘活動反彈 勞動力市場企穩

經濟學家預計，美國月度就業報告將顯示8月份招聘活動反彈，失業率小幅下降，說明繼7月份數據在金融市場引發成長恐慌後，就業活動逐漸企穩。

美股跌多漲少…市場等待美非農就業報告出爐 亞股收盤走勢不一

投資人消化好壞夾雜的美國經濟數據後，注意力轉向即將出爐的美國8月非農就業報告，亞股今天收盤走勢不一

SCFI運價指數連三跌、周跌幅8% 美東碼頭勞資談判牽動未來走勢

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數連三跌，6日指數下跌236.8點至2,726.58點，周跌幅8%，四大主要航線...

傳高通考慮收購英特爾設計部門 業界人士認為可能性相當低

外媒路透社引述消息人士報導，高通（QCOM-US）正在研議收購英特爾（INTC-US）部分晶片設計業務的可能性，尤其是對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。