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SCFI運價指數連三跌、周跌幅8% 美東碼頭勞資談判牽動未來走勢

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最新一期SCFI運價指數連三跌，6日指數下跌236.8點至2,726.58點，周跌幅8%。新華社
最新一期SCFI運價指數連三跌，6日指數下跌236.8點至2,726.58點，周跌幅8%。新華社

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數連三跌，6日指數下跌236.8點至2,726.58點，周跌幅8%，四大主要航線都下滑，其中亞洲-美東線及歐洲線重挫10%，美西線周下滑8.7%、亞洲-地中海下跌6.4%。

大陸出口的貨量還是不夠旺，雖然罷工陰霾揮不去，市場報價混亂，造成本周四大主要航線運價跌幅加大，SCFI指數已經連續三周開低。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達5,605美元，較前一期下跌535美元，跌幅8.7%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達7,511美元，較前一期下跌928美元，跌幅達11%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達3,459美元，較前一期下跌417美元，周跌幅%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3823美元，較前一期下跌260美元，跌幅6.4%。

國內的物流業者分析，美國國際碼頭工人協會（ILA）勞資協商談判，現行的六年合約於9月30日屆期，根據最新外電，美東碼頭工人工會工會ILA主席發布，如果無法獲得工會想要的新協議，10月1日凌晨就開始罷工，美東工會上次罷工是1977年，持續44天，目前正在等待資方態度。

物流業者分析，這次ILA工會新合約提出的條件遠遠超出資方可以接受的範圍，資方希望導入的碼頭自動化，也一直沒有好的結果，雙方談判差異太大，估計即使沒有罷工、也會出現怠工現象，不到最後關頭，勞資雙方底牌不會輕易亮出。

台驊等物流業者分析，不管是怠工還是罷工，對於現在貨櫃輪市場供、需影響會非常大，供應鏈還受到紅海危機衝擊著，所以這次罷工的時間不用長，只要罷工兩周，整個碼頭的作業最少要2、3個月才能恢復正常，而且這樣的罷工不只是影響美東碼頭，是所有的船期及碼頭都會受到波及，呼籲客戶在9月前快點出貨。

碼頭 罷工 貨櫃

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