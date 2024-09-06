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荷蘭公告出口管制規定 限制另兩款艾司摩爾光刻機

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
艾司摩爾。路透
艾司摩爾。路透

荷蘭政府6日公告最新出口管制規定，將導致艾司摩爾（ASML）向海牙當局而非美國政府申請某些機器的出口許可證。

彭博資訊報導，這套以國家安全名義實施的新規定訂於7日生效。

在此之前，荷蘭政府已限制艾司摩爾對中國大陸出口先進設備，最新規定將影響另外兩種工具，包括TWINSCAN NXT：1970i和1980i深紫外光微影（DUV）系統，用於生產電腦晶片。

艾司摩爾發言人莫爾斯說：「由於這是技術性調整，這項宣布不至於對本公司2024年財務展望，或我們在2022年11月投資人日允諾的長期目標，造成任何影響。」

ASML 中共 投資人 美國 荷蘭 財務

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