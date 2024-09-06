Nvidia的AI晶片 在對岸租用比在美國便宜 禁令擋不住變通手法

配置了輝達（Nvidia）先進AI晶片的雲端服務，在中國大陸租用的價格比在美國便宜。根據金融時報，此事顯示，儘管美國實施出口限制，但先進的處理器還是很容易流向對岸，協助其新創企業推進AI技術。

金融時報報導，四家小型的大陸雲端服務供應商僅索費每小時6美元，就能提供基本配置是8個Nvidia A100處理器的伺服器給向當地科技公司使用，而美國小供應商對租用相同規格的伺服器，每小時要收10美元。產業人士說，價格便宜說明供應充足。

阿里巴巴和字節跳動這種大公司，因為不想使用走私晶片，收費較高，約為小供應商的兩到四倍，折扣後與亞馬遜AWS以類似伺服器提供的套餐差不多，每小時收15到32美元。

A100和它後面一代H100都是Nvidia的高效能AI加速器，美國自2022年秋季起禁止A100出口中國大陸，H100則從未獲准銷往那裡。但晶片轉售商說，兩種在中國大陸都看得到公開打廣告求售，並不難買到，價格則略高於海外定價。

知情人士說，馬來西亞、日本和印尼商家經常將Nividia處理器或美超微（Supermicro）伺服器先運往香港，再越境送到深圳。也有陸企的高階主管先在日本或大馬等國家設立新公司，再購買先進AI晶片。