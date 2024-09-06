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日本將擴大補貼電動車電池 強化供應鏈競爭力

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本將擴大補貼電動車電池生產，提供豐田汽車和其他主要企業多達24億美元的支持。路透
日本將擴大補貼電動車電池生產，提供豐田汽車和其他主要企業多達24億美元的支持。路透

日本將擴大補貼電動車電池生產，承諾提供豐田汽車（Toyota）和其他主要企業多達24億美元的支持，以強化電池供應鏈。豐田與日產汽車等企業則將共投資1兆日圓，擴增儲存電池產能約50%。

經濟產業大臣齋藤健表示，政府將為12個儲存電池或相關零組件、原料或生產設備計畫，提供最多3,500億日圓（24.4 億美元）的支持，「我們希望這些努力將加強日本儲存電池供應鏈和儲存電池產業的競爭力」。

他說，政府的支持對象包括豐田、日產、以及Panasonic能源部門分別與速霸陸（Subaru）和馬自達（Mazda）合作計畫等投資 。日本政府去年6月已承諾補貼儲存電池生產近10億美元。

日本政府這項補助的目標，是要在2030年前提高儲存電池產能到150百萬瓩小時（GWh）。豐田、日產和其他企業將共投資1兆日圓，擴增儲存電池產能約50%至80 GWh。

讀賣新聞報導，豐田故將投資兩家子公司2,500億日圓，在兵庫縣和福岡縣建設電池廠。豐田發言人表示，該公司還沒針對這類計畫發布任何公告，但持續努力提高電動車電池產能。

日產表示，該公司生產磷酸鐵鋰電池的計劃已獲得政府認證，計劃2028年度起安裝在迷你車款上，目標是國內產能達到5 GWh，將獲得最多555億日圓的支持。

日本 日產 豐田

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