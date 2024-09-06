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巴菲特再賣美銀持股 巴隆周刊推估可能賣到此時

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
「股神」巴菲特減持美國銀行（BoA）股票的行動仍未停歇。路透
「股神」巴菲特減持美國銀行（BoA）股票的行動仍未停歇。路透

「股神」巴菲特減持美國銀行（BoA）股票的行動仍未停歇，他執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）本周再出售1,870萬股、進帳7.6億美元，持股占比降至約11%，但仍是美銀最大股東，手握8.83億股。巴隆金融周刊（Barron's）推估，基於稅務原因和歷史經驗，巴菲特可能一直減碼到7億股。

5日的申報資料顯示，波克夏分別在3、4、5日共出售1,870萬股的美銀股票，平均價格為每股約40.55美元，套現7.6億美元，為連續第九個交易日賣出美銀股票，從7月中以來已大砍美銀持股部位約16%，進帳69.7億美元。

波克夏目前持有美銀約11%股票，以最新收盤價計算的價值為347億美元，由於持股占比超過10%，波克夏必須在兩個交易日內申報出售行為，若波克夏想避開申報行為，必須將持股降到約7.76億股。

巴菲特一直都未公開解釋他減碼美銀持股的原因，但「賣不停」也讓投資人揣測他何時會停止減碼。

巴隆周刊分析，從稅務理由和歷史經驗來看，波克夏可能一直賣到持股降至7億股。波克夏是透過兩階段累積美銀持股，先在2011年透過優先投資取得權證，於2017年把50億美元的優先股換成7億股普通股，每股成本約7美元，接著再於2018年以每股約30美元的價格，買進超過3億股。

由於美銀股價目前約為40美元，基於波克夏的7億股原始持股成本很低，要賣出原始持股部位時，債務負擔很重，因此可能賣到保留這些原始持股。

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