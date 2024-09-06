家族理財室2030年資產額估達5.4兆美元 超車避險基金

Deloitte私⼈暨家族企業服務指出，富豪設立的家族理財室數量不斷增加，預估家族理財室到2030年時將共擁有5.4兆美元資產，規模超車避險基金。

家族理財室常為身家超過1億美元的家族提供投資和服務，Deloitte預期到2030年時，總數量會由8,000家暴增到10,720家，資產由現在的3.1兆美元成長至5.4兆美元，等於膨脹逾2兆美元。

家族理財室的興起正在重塑財富管理產業，並成為金融市場的強大新勢力，預估資產額不到十年就有望超越避險基金。現今家族理財室已是籌資領域的新星，創投資本公司、私募股權和未上市公司都在爭取青睞。家族辦公室的投資策略也不是傳統的「股六債四」，而是轉向私募創投等領域。

Deloitte的調查分析顯示，三分之二的家族辧公室是2000年以後才成立。成立者占比最高的是原始累積起財富的本人，比率為41%，「富二代」成立者的占比為30%，第三代設立的家族理財室占19%。

以地理區域劃分，2019年至2030年，北美地區家族理財室財富將增長最多，預估成長258%，亞太地區為208%。數量方面，北美地區預期到2030年時，會由現在的3,180家增至4,190家，約占全球總數的40%。亞太地區目前約有約2,290家，同期將增至3,200家。

華爾街各大投資銀行，以及Deloitte等大型會計師事務所、稅務律師、諮詢顧問公司等，現在都非常重視家族理財室的相關商機，已找來專業人才、成立新團隊，致力耕耘這個服務金字塔頂端超級富豪的家族理財領域。