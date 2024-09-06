英特爾傳考慮出售Mobileye部份股權 高通想買部分晶片設計業務

知情人士透露，美國晶片大廠英特爾（Intel）在全面評估戰略的過程中，考慮出售自駕軟體供應商Mobileye的部分股權，也在探索企業網路部門的選項。此外，高通（Qualcomm）已在研究收購英特爾部分晶片設計業務的可能性，以強化產品組合，但英特爾表示，高通還沒就潛在收購事宜與英特爾接觸。

彭博資訊引述知情人士的話報導，持有Mobileye 88%股權的英特爾，可能在公開市場減碼持股、或出售部分持股給第三方。Mobileye本月稍後將在紐約召開董事會，並將考慮英特爾的計畫。

總部位於耶路撒冷的Mobileye，2022年在美國掛牌上市，英特爾去年出售部分持股，籌得約15億美元。

知情人士說，英特爾另外也在探索網路與邊緣部門的選項。該部門生產用於電腦和電訊網路的晶片，去年營收銳減近三分之一到58億美元。

但知情人士說，英特爾還沒針對Mobileye持股或網路事業做成最後決定。英特爾則表示，持續聚焦於創造股東價值，持續執行8月公布的加速利潤成長與精簡事業選項。英特爾正努力創造現金流，尋求削減業務部門和出售其他資產。

另據路透報導，消息人士透露，高通已在研究收購英特爾的幾個業務部門，對客戶個人電腦（PC)）設計業務很感興趣的業務，但也在研究英特爾的整體設計部門。

另一位了解高通運營的消息來源說，英特爾的伺服器部門等其他業務，對高通來說收購意義不大。

英特爾發言人則表示，高通還沒針對潛在收購事宜與英特爾接觸，並拒絕評論高通的計畫，只表示英特爾「堅定地致力於我們的PC業務」。

英特爾將於下周召開董事會，評估執行長基辛格和其他主管提出的削減業務建議。路透此前已報導，英特爾的潛在方案還包括出售可編程解決方案部門Altera。