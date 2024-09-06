生活成本加劇 紐西蘭人出走海外自嘲經濟難民

紐西蘭曾為舉世公認純淨、優美的世外桃源。但近年在高物價、高利率與缺乏優質就業環境等因素下，紐西蘭人移居海外人數創新高，年青族群外流正形成趨勢。

美國財經新聞網CNBC報導，在高物價、高利率和失業率攀升下，紐西蘭政府最近估計，截至今年6月的過去 12個月裡，移居海外者達13萬1200人創歷史新高，其中約8萬200人是紐國公民。

32歲的王先生（Wilson Ong,音譯）在紐西蘭從事時尚零售業，打算學許多朋友一樣出走海外，「我看重的是工作品質，在紐西蘭，感覺工作機會和從工作經驗習得的成就都很有限」。

雖然民眾赴海外在紐西蘭司空見慣，然而經濟學家表示，王先生代表的卻是千禧世代和Z世代紐西蘭人益發對經濟惡化不滿的事實。

政府統計顯示，截至今年6月的過去一年裡，移居海外的紐西蘭人有超過50%是20到39歲的年齡層，其中又以25到29歲為最大宗。

紐西蘭經濟研究所（New Zealand Institute ofEconomic Research）首席經濟學家雅庫布（ShamubeelEaqub）說：「紐西蘭經濟過去一年半的趨勢始終低迷，失業開始增加，尤其最年輕的世代。在就業市場改善前，我不預期這批『經濟難民』離開紐西蘭的步伐會停。」

● 生活成本危機

在新冠疫情大流行之初，紐西蘭政府對入境者實施嚴格的封城和強制14天隔離管理，當時從2020年3月20到4月9日這段短時間內，就有近4萬紐西蘭人返國，超過紐西蘭全國的旅館接納量。

紐西蘭因應對疫情的快速反應備受讚譽，長時間能壓制住疫情使染疫死亡率偏低，也讓像王先生這樣的人當時決定放棄出走而留在國內，成為疫情期間薪資補貼的受惠者，並在紐西蘭最大城奧克蘭工作。

然而隨補貼取消，許多疫情封城期間關閉的小型企業再沒重新開張，與此同時，頑疾般的高通膨讓紐國約500萬消費者的購買力大減。

到2022年第2季時，紐西蘭的年度通膨達7.3%，創30多年來新高。儘管到2024年第2時通膨已降至3.3%，但仍高於紐西蘭央行中期目標範圍的1%到3%。

據金融、房地產和消費資訊供應商CoreLogic的資料顯示，紐西蘭的住房負擔（房租、抵押貸款對照薪資）依然沉重，超出長年平均值。王先生表示，同一時間紐西蘭的經濟持續乏力，讓他所從事行業的薪資停滯不前，令人感覺經濟比疫情前更糟。

目前正在好幾個國家尋求機會的王先生說：「我認為經濟不景氣的一個特點，是相較生活成本攀升之際卻苦無提高薪資機會。」

CoreLogic在紐西蘭分公司的首席房地產經濟學家戴維森（Kelvin Davidson）表示，過去3年裡紐西蘭民眾收入用於支付貸款的佔比一直徘徊在53%至57%的高檔，即便2007到2008年金融海嘯期間，當時收入用於付貸款佔比達50%以上的時間也不過才6個季度。

● 低薪壟罩 紐西蘭人出走近鄰澳洲

數據顯示，鄰國澳洲是紐西蘭移居海外者最常選擇的落腳處。澳洲不僅經濟更好，政府也賦予紐西蘭人能輕鬆取得特殊簽證移居。自2023年7月起，在澳洲居住至少4年的紐西蘭公民，可以直接申辦澳洲公民身分。

澳洲的公共部門也喜歡僱紐西蘭人。最近幾個月，澳洲在紐西蘭大報上刊登全版廣告招攬紐西蘭員警，允諾提供「更舒服的日子和更高的工資」。

徵才業者瀚納仕人才管理諮詢公司（Hays Plc）近期發布的紐、澳薪資指南顯示，澳洲各行各業的薪資都比紐西蘭高出一截。例如同為一名建築工頭或一名小領班，在雪梨賺的錢比在奧克蘭多60%。

紐西蘭人去年10月選出幾十年來最保守的內閣，政治光譜迅速向右擺盪。中間偏右的國家黨（NationalParty）政府翻轉前總理阿爾登（Jacinda Ardern）工黨政府許多勞方福利政策，還大砍公部門人事來省錢，也削減對民間的資本支出和投資。

紐西蘭經濟研究所首席經濟學家雅庫布雅庫布說：「我們正勒緊褲腰，其結果就是經濟也蒙受沉重打擊。」