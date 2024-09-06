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美碼頭工會支持罷工 威脅怠工應對政府干預 企業憂心供應鏈受創

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
北美最大的碼頭工人工會ILA與港口經營者之間的新約談判陷入僵局，10月1日可能罷工。美聯社
北美最大的碼頭工人工會ILA與港口經營者之間的新約談判陷入僵局，10月1日可能罷工。美聯社

北美最大碼頭工人工會與港口經營者之間的合約即將於9月底到期，但新約的談判陷入僵局，美國企業和物流業者日益擔心10月可能發生大罷工，擾亂供應鏈。

國際碼頭工人協會（ILA）負責美國東岸、墨西哥灣沿岸和波多黎各港口的貿易活動，如果若發動罷工，將影響 43%的美國進口貨物和每月數十億美元的貿易。

ILA工資委員會周四結束了為期兩天的會議，工會成員一致同意，如果新約不能滿足他們的要求，他們支持10月1日起罷工。這將是ILA自1977年來首次全線大罷工。ILA總裁兼首席談判員Harold Daggett說，希望新約能爭取到好的條件，包括提高薪資和反對港口自動化。他威脅，如果拜登政府引用Taft-Hartley法案強迫工會工人回碼頭，他們會怠工。

美國西岸的港口最近與國際碼頭暨倉儲工會（ILWU）談判新約時，後者就用了怠工策略，船舶裝卸變慢造成卡車和鐵路接運的貨櫃積壓如山。近年來，從歐洲到美西，還有加拿大上月的鐵路罷工，一波波的工會行動衝擊到港口、鐵路和全球供應鏈。

Sea Intelligence的分析師估計，美東港口10月將處理230萬個TEU（二十呎標準貨櫃），相當於每天處理74,000個貨櫃。MDS Transmodal以每個貨櫃50,000美元估算，得出單日貨運價值高達37億美元。Sea-Intelligence估計，罷工一天，要花上五天清理積壓的貨櫃。

ILA已於7月停止與港口經營商管理層談判，理由是港口使用自動化設備涉嫌違反勞動合約的條款。

美國全國製造商協會（NAM）憂心忡忡。該協會副總裁Chris Netram表示：「美國海運聯盟（USMX）與ILA談判所造成的任何中斷，都將立即打擊到製造業供應鏈。東岸和墨西哥灣沿岸的港口停工，將干擾美企物流，並阻礙貨物運輸，有數百萬美國人仰賴這些商品。如果零件和補給不準時送達，成本將上升，製造業工作也將流失。」

美國服裝與鞋類協會（AAFA）總裁Steve Lamar發表聲明說，東岸和墨西哥灣沿岸港口中斷將對服裝、鞋類和旅行商品的成本和供應造成重大影響，因為超過相關產品超過半數都是通過這些港口轉運。

全國零售聯盟（NRF）已敦促政府出面提供協助，讓雙方重回談判桌以達成新協議。

罷工 美國 貨櫃

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