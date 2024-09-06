OpenAI付費用戶突破百萬 擬再推高價新方案

人工智慧（AI）公司OpenAI今天表示，其商業產品ChatGPTEnterprise、Team和Edu突破100萬付費用戶，擬再推出全新大型語言模型高價訂閱方案，傳每月收費2000美元。

路透社報導，由於OpenAI聊天機器人具備先進的大型語言模型（LLM），持續獲得廣泛採用，而OpenAI的付費訂戶也從今年4月的60萬大幅增長至今破百萬，顯示執行長阿特曼（Sam Altman）推動企業採用ChatGPT作為商業用途正見成效。

此外，美國科技媒體The Information今天報導，OpenAI高層正在討論為即將推出的大型語言模型訂定高價訂閱方案，像是專注於推理能力的模型Strawberry以及一款新的旗艦大型語言模型Orion。

報導指出，據知情人士透露，OpenAI內部早期討論的訂閱價格最高可達每月2000美元（約新台幣6萬4540元）。

目前ChatGPT Plus方案每月收費20美元，每月有數億用戶使用這個模型的免費版本。

路透社7月獨家報導，由微軟公司（Microsoft）支持的OpenAI正在開發名為Strawberry的AI模型，目的是進行深度研究。

據報蘋果公司（Apple）和輝達公司（Nvidia）正研議投資OpenAI，以作為可能讓OpenAI價值超過1000億美元的新一輪募資方案一環後，傳出定價討論的消息。