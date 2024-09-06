台積電熊本廠經濟效益驚人！研究機構大幅調高未來十年估算額六成

九州金融集團5日大幅上調台積電熊本廠未來十年的經濟效益預估63%，調高到11兆1,920億日圓。

報告推估，台積電位於熊本縣的兩座晶圓廠，2022-2031年對經濟的連鎖效應共將達11兆1,920億日圓，高於去年8月推測的6兆8518日圓，相當於每年1兆6,944億日圓。其中，這十年生產的經濟連鎖效應為7兆5,343億日圓，設備投資為3兆6,577日圓。

九州金融集團預估，台積電熊本場2022-2031年對熊本縣生產毛額（GRP）的影響為5兆6,182億日圓，也高於去年8月估算的3兆4463億日圓，相當於每年8,185億日圓，將帶動熊本縣生產毛額在2026年突破7兆日圓。

報告指出，目前正在熊本進行投資的企業，包括台積電子公司JASM、Sony半導體、三菱電機以及一批供應商，推估在這十年將有171家企業在熊本擴張或投資，多於去年8月估算的90家，總投資額將達3兆6,805億日圓，生產額為1兆5,933億日圓。

根據報告，台積電熊本廠預料也將對電子零組件產業以外的其他產業，帶來每年4,749億日圓的效益，尤其是提供企業服務的產業，包括就業介紹、客服中心、設計、管理顧問、行政書士、社會保險顧問、翻譯服務等，並且提高勞工薪資。