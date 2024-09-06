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時代雜誌公布AI百大影響力人物！黃仁勳、魏哲家、蘇姿丰都上榜
美國《時代雜誌》（TIME）5日公布「AI領域百大影響力人物」名單，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳連續2年入選，而台積電董事長魏哲家、超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰也都榜上有名。
這份「AI領域百大影響力人物」（TIME 100/AI）名單，共分為4大類，分別包括領導者（Leaders）、創新者（Innovators）、塑造者（Shapers）及思想家（Thinkers）。
黃仁勳和魏哲家被列入領導者類別，而領導者名單還包括谷歌執行長皮伽（Sundar Pichai）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、人工智慧公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、 Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等知名人物。
黃仁勳去年即入選領導者人物，時代雜誌介紹，這位身著皮夾克的輝達執行長，一直被視為科技界的搖滾明星。6月在台北國際電腦展上，有粉絲請他在胸前簽名，這只是「黃來瘋」（Jensanity）現象的一個，這種現象讓黃仁勳躋身於明星級執行長之列。
時代雜誌指出，魏哲家目前負責領導全球最大的半導體晶圓代工廠台積電，自2018年起擔任執行長，並自今年6月擔任董事長。隨著當前AI崛起，台積電重要性大增，它是目前全球唯一一家能夠製造先進AI系統所需晶片的公司，且市值在過去6年中幾乎成長了3倍。
至於超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰，則獲選為創新者，時代雜誌稱她非常明白科技界致勝的關鍵在於做出正確抉擇，在擔任超微執行長期間，專注於公司的強項和策略性交易，帶領超微實現矽谷最具代表性的復甦之一。
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