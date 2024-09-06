OPEC+延後增產計畫 油價早盤止跌回升

隨著國際油價近期跌至一年多來的新低價，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周四（5日）表示，會員國已同意延後原訂實施10、11月的石油增產計畫，往後延兩個月。OPEC+說，必要時可能會進一步暫停或逆轉增產計畫。

國際油價周四收盤時仍隨多數資產下跌，因為市場更擔心全球經濟疲軟，特別是全球最大石油進口國中國大陸的經濟不振，今（6）日油價在亞洲早盤則是止跌回升，布蘭特原油期貨與西德州原油期貨均反彈約0.3%，布蘭特油價低於每桶73美元，西德州油價接近70美元。

OPEC聲明指出，OPEC+八個成員國周四舉行了一場線上會議，「已同意將每日220萬桶的額外自願減產措施延長兩個月，直至2024年11月底。」OPEC+原定10月、11月起提高產量。

聲明提到，減產計畫將從12月1日起按月逐步解除，直至2025年11月但是，「必要時可暫停或逆轉」。

摩根大通（小摩）預期，OPEC+將會維持當前產量水準至少一年，令布蘭特原油2025年的均價達到每桶75美元。

小摩認為，OPEC+逐步退出減產的機會現在已經消失，若無積極因應，預計到2025年底油價將跌至60美元以下，「無論對生產國還是消費國來說，60美元都不是一個好價格，如果OPEC堅持市場管理，那麼它就需要進一步每日減產100萬桶」。小摩考量到近期的油價下跌，將2024年第4季油價預測從每桶85美元下調至80美元。

OPEC+原計劃10月開始每日增產18萬桶，這只是其每日減產586萬桶一小部分。OPEC+目前的減產規模相當於全球需求的5.7%，目的是在需求不確定和聯盟外供應增加的情況下支持市場。

OPEC+將於12月1日召開一次全體部長級會議，以決定政策。OPEC+部長會議之下的一個聯合監督委員會，10月2 日會先開會，就政策調整提出建議。