黃仁勳3個月賣股6.33億美元 但Nvidia沒跌破這些價位就「免驚」

根據周四提交給美國證券交易委員會（SEC）的資料，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在過去三個月出售了將近530萬股Nvidia的普通股，價值約6.331億美元。他6月13日開始分批賣股票，每筆12萬股，最近一次是在周四，當日上漲0.94%到107.21美元，而6月13日至9月5日之間，股價累計下跌17.28%。

Nvidia擁有約245億股流通在外股。根據該公司最新的代理聲明，截至3月25日，黃仁勳是Nvidia最大的個人股東，持有約9,350萬股，約占該公司總流通股的3.8%。

Nvidia股價近來震盪劇烈，已跌至與5月底時相若，但MarketWatch報導，該股上行方向仍然完好，投資人該關注的是下面幾個關鍵價位，跌破的話會是真正警訊，表明上行趨勢恐已結束，新的下行趨勢可能正要開始。

首先是8月7日的11周收盤低點98.91美元，較目前水準低約9%。如果收盤價在衝破8月19日五周高點130美元之前，先收跌在98.91美元以下，那麼將確認該股自6月18日收在峰值135.58美元以來，高點和低點都不斷下降的模式。

其次是200日移動平均線，FactSet資料顯示，這條均線在最近的交易中延伸到88.84美元，比目前的水準低了約 18%。許多人認為這是長期上升趨勢與下降趨勢的分界線。

也許比股價更重要的是相對強弱指標（RSI）。RSI藉由計算一段期間內的股價漲跌變化，判斷最近的趨勢是偏多 還是偏空，低於30表示超賣，高於70表示超買。Nvidia股票在最近交易中的RSI為41.81。儘管超賣對多頭來說似乎是個好消息，因為這意味著反彈可能即將來臨，但許多分析師認為，超賣實際上是潛在疲弱的跡象。如果RSI跌破30，即使股價在200日平均線以上交易，市場對該股的立場很可能轉向，從在下跌時買入轉為在反彈時賣出，那是下跌趨勢的重要特徵之一。