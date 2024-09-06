花旗小摩堅持9月降息2碼預測 川普財長人選估利率明年底至2.5%

2008年金融危機前大舉做空抵押貸款債券而聞名的避險基金大亨鮑森（John Paulson）是川普若勝選的潛在財長人選之一，他認為聯準會等太久才調降利率，預計會在未來幾個月內降息。至於聯準會本月降息幅度，花旗和摩根大通仍大膽押注降息2碼。

現年68歲的鮑森在接受彭博電視採訪時表示，對於聯邦資金利率，「我的最佳預測」會是到明年底時降到「3%左右，或許是2.5%」。

關於聯準會9月17、18日的利率會議，利率交換合約顯示，會議決定大幅降息2碼的機率大約是35%，有別於交易員和經濟學家認為最可能的是降息1碼。這種分歧將導致美債市場在周五非農就業報告前後出現劇烈震盪。

自8月2日弱於預期的7月非農就業報告以來，花旗和摩根大通等大銀行一直預測聯準會將在9月和11月各降息2碼，12月再降息1碼。摩根大通甚至曾說，聯準會有「充分理由」在9月18日之前、還沒開例行會議就採取行動。但隨著零售及失業救濟金申領數據發布，市場上這樣的預測開始轉淡。

花旗和摩根大通近期微調了觀點，但沒有調整利率預測。花旗表示，如果美國8月失業率從4.3%降到4.2%，聯準會可能只降息1碼，除非就業成長情況疲軟。摩根大通指出，是否降息兩碼取決於8月就業報告。

如果周五的數據無法鎖定降息1碼還是2碼，訂於9月11日公布的8月消費者物價指數可能提供指引。德意志銀行美國利率研究主管Mathew Raskin表示，如果這些都不能改變市場預期，決策者可能打破沉默，主動暗示下一步行動方向，因為「他們不喜歡在政策會議上讓市場措手不及」。

另外，摩根大通固定收益策略師Teresa Ho和Pankaj Vohra周三在一份報告中說，即使降息，現金也可能在數月內保持吸引力。周三，2年期和10年期公債的殖利率差距，大約是一個月來首次轉為正值，部分扭轉了短債殖利率高於長債殖利率的反常現象，但小摩兩位策略師說，殖利率曲線其他部分的倒掛現象可能持續更長時間，「現金可能至少需要三個月才能開始有效流出」，截至目前，幾乎沒有證據表明投資人正在放棄現金。