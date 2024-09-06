糗了！夏普要賣堺工廠轉型 才知廠房15年來「未完工」

夏普（SHARP）在大阪堺市的面板廠今年8月關閉，與軟銀（SoftBank）合作，將部分廠房轉型為AI資料中心。讀賣新聞報導，原訂最快今年秋天動工，但近來發現堺工廠從2009年運轉至今，廠房皆未真正完工，處於試用的特例狀態，在行政手續上無法立刻轉做資料中心。

讀賣引述相關人士的話說，工廠在手續上未完工，可能影響轉型計畫。堺市指出，依建築基準法，施工中的物築物原則上不許使用，但消火及避難設備等安全措施完善得到認可的話，未完成的建物也能特例允許「試使用」。堺工廠2009年營運，至今仍有一成沒有完工。

報導指出，要轉做資料中心除了工廠要迅速「完工」，還要變更當初申請的建築使用目的。追加工程加上行政審查勢必會讓新計畫延後。軟銀表示，資料中心很難在最短時間內開工。夏普不回應這個問題。