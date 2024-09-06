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針對中國競爭 美國加強先進技術出口管制

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國針對中國等競爭對手，今天宣布對量子運算與半導體製造設備等關鍵技術，實施更嚴格的出口管制。

法新社報導，美國商務部表示正在對特定類型產品實施全球出口管制，例如量子電腦與先進半導體的製造設備，但日本等採取類似措施的國家則排除在外。

美國商務部在聲明中表示：「隨著軍事應用的關鍵技術推陳出新，越來越需要監管它們的動向，以確保這些品項不會被用於違反美國國家安全或外交政策之目的。」

華盛頓近年對先進晶片出口中國設限，包括用於開發人工智慧（AI）的晶片。

美國總統拜登去年8月發布一項行政命令，目的在於限制美國在量子運算等敏感高科技領域對中國的投資。

美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry andSecurity）事務次長次長艾斯特維茲（Alan Estevez）表示：「修正我們對量子與其他先進技術的管制，使我們的對手更難發展與部署這些技術，威脅我們的集體安全。」

半導體等技術一直是美國與中國之間的熱門議題，兩國為了晶片製造技術與供應展開爭奪戰。

荷蘭與日本先前曾與美國一起對先進晶片製造設備實施某些出口限制，目的在於阻止中國獲得可用於尖端武器與AI等技術的敏感生產要素。

半導體 日本 美國

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