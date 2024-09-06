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黃金漲至一周高點 油價變動小維持在14個月低檔

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際金價5日漲至近一周高點。 路透
國際金價5日漲至近一周高點。 路透

國際黃金價周四（5日）因美元持續走軟，上漲至近一周高點，交易員一方面消化最新的有關美國勞動力市場數據，一方面等待今日將公布的非農就業報告。油價變動很小，維持在14個月低點，市場廣泛的避險情緒，蓋過了石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）延後增產的利多。

紐約黃金現貨價格周四收盤上漲0.84%至每英兩2516.76美元。盤中一度大漲1.11%至2523.46美元，但在美國服務業數據公布後，漲幅收窄。今日亞洲早盤呈現微幅震盪。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible說，周四黃金價格飆高，顯示投資人相當擔心美國的勞動力市場是不是正處於嚴峻狀態。現在市場人士的注意力放在今（6）日將公布的非農就業數據。

油價方面，周四原油市場對於美國和中國大陸需求的擔憂，再加上利比亞供應可能增加，抵消了美國庫存大幅下降、OPEC+暫不增產的影響，價格呈現微幅下跌。

布蘭特原油期貨結算價報每桶72.69美元，下跌0.01美元或0.01%；美國西德州原油期貨結算價報69.15美元，下跌0.05美元或0.07%。這是布蘭特原油連續第二天創下2023年6月以來的收盤新低，美國西德州原油則是連續第三天創下2023年12月以來的收盤新低。

美國能源資訊局（EIA）說，截至8月30日當周，美國原油庫存減少690萬桶，路透訪調分析師的預期是減少100萬桶，美國石油協會（API）周三的數據是740萬桶。

OPEC+周四表示，已同意延後原定10月和11月要實施的石油增產計畫，因油價近期跌至低檔。OPEC+還強調，如有必要，可能會進一步暫停或逆轉增產計畫。

富瑞分析師指出，OPEC+的決定將使第4季的平衡收緊約每日10萬至20萬桶，如此一來，即使中國大陸的需求沒有改善，也足以防止石油庫存大幅增加。

OPEC 美國 黃金

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