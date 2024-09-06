台積電經濟效益預測大幅上修 等於熊本勞工平均一年加薪38萬日圓

日本九州金融集團（FG）公布最新預測，指台積電進駐熊本縣2022年至2031年間帶來的經濟效益將達11兆1920億日圓，比去年8月的推估值大幅上修。

讀賣新聞報導，台積電的第一工廠計畫年底前開始量產，並在緊臨的土地建設第二工廠，目標於2027年完工。考慮到第二工廠建廠帶來的效益，最新數據比去6兆8518日圓大幅上修。試算納入的因子包括台積電的第一、二廠，並涵蓋已宣布新建或擴建工廠的索尼集團、三菱電機等企業動態。

與半導體生產相關的外溢效應如零件訂單等，將達7兆5343億日圓，比前次的計算增加82.0％。此外，與設備投資相關的外溢效應不只生產，還有土地開發等，預估將達到3兆6577億日圓，成長34.9％。其中，超過2兆日圓的投資將集中於2025至2027年，第二工廠正式興建的這三年。

預估10年間，將有171家企業進駐或進行投資。目前光是國外企業，已有約70家在熊本縣內設立辦事處等。

根據推計，這些外溢的經濟效應將使熊本縣內總生產提高超過一成，換算成熊本每位勞工的平均年薪，將增加38萬日圓。九州FG社長笠原慶久在5日的記者會上表示，部分客戶已決定參與台積電的供應鏈，進一步指出：「愈多熊本企業加入供應鏈，經濟外溢效應就愈大。我們會全力支持這些企業。」