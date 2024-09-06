美擬收緊量子運算和半導體相關的對華出口限制 拉到日荷參與

美國總統拜登的政府將對包括量子運算、半導體產品在內的關鍵技術實施新的出口管制，計劃與盟國共同阻止中國大陸和其他敵對國家的技術進步。

新規定鎖定的目標是量子電腦和組件、一種名為環繞式閘極（GAA）的尖端半導體技術，以及與金屬和合金相關的各種組件和軟體。它們涵蓋全球出口，但將提供豁免給實施類似措施的國家。美國商務部在聲明中表示，參與行動的有日本、荷蘭和其他盟友，而美國還希望拉攏到更多的國家。

華盛頓多年來一直在打壓中國大陸和其他對手獲取發展AI所需尖端技術的能力，擔心先進的晶片和組件可能給北京帶來軍事優勢。

美國商務部工業與安全局局長艾斯特維茲表示，「調整我們對量子技術和其他先進技術的控制，對手以威脅到我們集體安全的方式來開發和部署這些技術的話，難度將大增」。

美國政府將啟動為期60天的公眾意見徵詢期，之後官員會發布最終規定。