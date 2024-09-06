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美元走軟 日圓續升 市場聚焦美國非農就業數據

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元兌主要貨幣匯率5日繼續走低。 路透
美元兌主要貨幣匯率5日繼續走低。 路透

美元兌多數主要貨幣周四（5日）在震盪交投中走低，因為投資人在為今（6）日將公布的美國非農就業報告做準備，報告呈現的最新數據，可能會影響美國聯準會（Fed）的降息路徑。

期權市場的資料顯示，交易員正在為今日匯市可能出現的大幅波動預做準備。隔夜隱含期權波動率這個衡量保護需求的指標升到高點，例如，日圓隔夜隱含期權波動率創下一年來的新高；歐元隔夜隱含期權波動率更是創下自2023年3月銀行業危機以來最高。

根據彭博資訊報價，衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY）周四下跌0.25%至101.107。

日圓兌美元匯價周四延續升值格局，盤中一度上漲0.6%至一個月高點142.85，之後漲幅縮小，收盤小漲0.2%，報143.45日圓兌1美元。今日早盤保持微幅上升。

日本強於預期的日本薪資數據，增強了日本再次升息的理由。日本銀行（央行）政策委員高田創表示，如果通膨繼續以符合預期的趨勢發展，將有必要再次升息。

美元近日承壓，主要是美國經濟有成長放緩跡象，提高了聯準會或需要更緊迫降息的可能性。周四公布的美國經濟數據顯示，裁員人數仍然較少，因而上周美國初領失業金人數下降，這有助於緩解投資人對勞動力市場正在惡化的擔憂。周三公布的數據則是發現，8月美國民間就業職位成長創下三年半以來的新低。

對於今日將公布的非農就業報告，路透訪調經濟學家的預測是，8月美國非農就業職位將增加16.5萬個，高於7月的11.4萬個。

瑞銀財富管理的資深美國經濟學家Brian Rose在最新報告中指出，「如果周五的就業報告顯示非農就業成長疲弱或失業率上升，市場可能完全消化降息50個基點」，「定於17日公布的零售銷售數據也至關重要，因為如果消費者開始削減支出，經濟擴張將難以維持」。他說，目前基本情境仍然是年底前降息100個基點（4碼），且經濟實現軟著陸。

日本 美國

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