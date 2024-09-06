快訊

周六白露…轉運法大公開！3生肖運勢爆棚 愛情事業大豐收

春哥侃陸╱中共回歸老朋友外交 誰會是「新季辛吉」？

社論／公務員的宿命：成為劊子手或代罪羔羊？

波蘭旅遊平台eSky收購Thomas Cook進軍西歐

中央社／ 華沙6日專電

根據路透社報導，波蘭旅遊平台eSky集團已同意以3000萬英鎊（3560萬歐元）價格，從中國灃順（Fuson）集團手中收購世界上最古老的旅遊品牌Thomas Cook，但不包含他們在中國的業務。此次收購將為eSky在西歐市場開拓道路。

eSky集團成立於2004年，是中東歐地區主要的旅遊平台，業務遍布歐洲、美洲、非洲等50多個國家。創始人兼首席執行長哈巴吉（Lukasz Habaj）在聲明書中表示：Thomas Cook的品牌傳統與我們的技術協同，將可以推動我們在西歐的地位。

Thomas Cook是在1841年在英國成立的旅遊公司，但未能清償11億英鎊的債務後，於2019年陷入破產，並引發英國歷史上最大和平時期遣返在海外滯留的15萬多名英國旅客。

之後由中國跨國集團控股公司灃順以1100萬英鎊收購了Thomas Cook品牌。

根據波蘭筆記的報導，過去波蘭國家航空公司LOT有意收購， 但在2020年初疫情發生後退出了這筆交易。現由eSky集團收購，將可以增加許多旅行套餐，包含機票，飯店、保險與接送等組合。

eSky大股東MCI Capital的高階投資合夥人戈雷茨基（Michał Górecki）說：「透過提供靈活的城市度假和度假套餐，我們希望為歐洲各地的波蘭人和eSky客戶，提供比傳統旅行社更靈活、價格更有競爭力的優惠。」

他補充說：「隨著這次收購，eSky明年的旅遊套餐總銷售額可能會超過10億茲羅提（1.97億英鎊，2.34億歐元），並保持三位數的增長率。」

品牌 套餐 波蘭

延伸閱讀

參與半導體展 英駐台代表：台灣是理所當然合作夥伴

神蹟還是疏失？英國婦數小時內「過世2次」 醫療機構啟動調查

奇美食品在波蘭羅茲市打造生產線 黃偉哲拜會深化合作

波蘭大力招商 仁寶：投資案從評估到動土僅花9個多月

相關新聞

台積電經濟效益預測大幅上修 等於熊本勞工平均一年加薪38萬日圓

日本九州金融集團（FG）公布最新預測，指台積電進駐熊本縣2022年至2031年間帶來的經濟效益將達11兆1920億日圓，...

美元走軟 日圓續升 市場聚焦美國非農就業數據

美元兌多數主要貨幣周四（5日）在震盪交投中走低，因為投資人在為今（6）日將公布的美國非農就業報告做準備，報告呈現的最新數...

美擬收緊量子運算和半導體相關的對華出口限制 拉到日荷參與

美國總統拜登的政府將對包括量子運算、半導體產品在內的關鍵技術實施新的出口管制，計劃與盟國共同阻止中國大陸和其他敵對國家的...

輝達股價1天驚跌9.5% 黃仁勳的好策略為何會被美司法部盯上？

美股AI霸主輝達（NVIDIA）3日股價驚跌9.5%，台股剉著等。原因並非Blackwell晶片設計瑕疵，而是美國司法部的反壟斷調查出現新進度。早在8月底財報未公布前，外媒就爆料，司法部正調查一間輝達收購的以色列新創公司Run:ai

低迷的非AI銷售損及營收展望 博通盤後股價重挫7%

蘋果和其他大型科技公司的晶片供應商博通（Broadcom）周四公布，上季（第3季）的營收和調整後獲利優於華爾街預期，但因...

標普500衝高回跌寫三連跌！晶片股回吐漲幅 投資人聚焦就業報告

美股指標標普500指數抹去早盤漲幅， 連續第三個交易日下跌，道瓊工業指數也在收低，此前一連串經濟報告帶來的短暫提振作用消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。