波蘭旅遊平台eSky收購Thomas Cook進軍西歐

根據路透社報導，波蘭旅遊平台eSky集團已同意以3000萬英鎊（3560萬歐元）價格，從中國灃順（Fuson）集團手中收購世界上最古老的旅遊品牌Thomas Cook，但不包含他們在中國的業務。此次收購將為eSky在西歐市場開拓道路。

eSky集團成立於2004年，是中東歐地區主要的旅遊平台，業務遍布歐洲、美洲、非洲等50多個國家。創始人兼首席執行長哈巴吉（Lukasz Habaj）在聲明書中表示：Thomas Cook的品牌傳統與我們的技術協同，將可以推動我們在西歐的地位。

Thomas Cook是在1841年在英國成立的旅遊公司，但未能清償11億英鎊的債務後，於2019年陷入破產，並引發英國歷史上最大和平時期遣返在海外滯留的15萬多名英國旅客。

之後由中國跨國集團控股公司灃順以1100萬英鎊收購了Thomas Cook品牌。

根據波蘭筆記的報導，過去波蘭國家航空公司LOT有意收購， 但在2020年初疫情發生後退出了這筆交易。現由eSky集團收購，將可以增加許多旅行套餐，包含機票，飯店、保險與接送等組合。

eSky大股東MCI Capital的高階投資合夥人戈雷茨基（Michał Górecki）說：「透過提供靈活的城市度假和度假套餐，我們希望為歐洲各地的波蘭人和eSky客戶，提供比傳統旅行社更靈活、價格更有競爭力的優惠。」

他補充說：「隨著這次收購，eSky明年的旅遊套餐總銷售額可能會超過10億茲羅提（1.97億英鎊，2.34億歐元），並保持三位數的增長率。」