快訊

周六白露…轉運法大公開！3生肖運勢爆棚 愛情事業大豐收

春哥侃陸╱中共回歸老朋友外交 誰會是「新季辛吉」？

社論／公務員的宿命：成為劊子手或代罪羔羊？

時代雜誌AI百大影響力人物 魏哲家黃仁勳蘇姿丰上榜

中央社／ 5日舊金山專電

時代雜誌（TIME）今天公布「人工智慧（AI）領域百大影響力人物」（TIME 100/AI）名單，台積電董事長魏哲家雀屏中選；輝達執行長黃仁勳、超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰也榜上有名。

這份名單分為4大類，分別包括領導者（Leaders）、創新者（Innovators）、塑造者（Shapers）及思想家（Thinkers），魏哲家和黃仁勳被選為領導者類別。

除了魏哲家和黃仁勳，領導者名單還包括Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、人工智慧公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、 Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等知名人物。

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰則獲選為創新者。

時代雜誌報導，魏哲家目前負責領導全球最大的半導體晶圓代工廠台積電，自2018年起擔任執行長，並自今年6月擔任董事長。

報導指出，隨著當前AI崛起，台積電重要性大增，它是目前全球唯一一家能夠製造先進AI系統所需晶片的公司。其市值在過去6年中幾乎成長了3倍。

報導寫到，台積電的製造能力，加上其產品的戰略重要性，在美中緊張關係中處境艱難，並盛讚魏哲家謹慎處理在公開場合的發言。報導也介紹魏哲家自1998年起便加入台積電。在他的領導下，台積電在台灣以外的地方擴展，在美國、德國、和日本皆有布局。

時代雜誌去年發布「人工智慧（AI）領域百大影響力人物」（TIME 100/AI）名單。黃仁勳去年即入選領導者人物。

時代雜誌介紹，這位身著皮夾克的輝達（Nvidia）執行長，一直被視為科技界的搖滾明星。6月，在台北國際電腦展上，有粉絲請他在胸前簽名，這只是「黃來瘋」（Jensanity）現象的一個，這種現象讓黃仁勳躋身於明星級執行長之列。

針對超微執行長蘇姿丰，時代雜誌將她列為創新者，指出她非常明白科技界致勝的關鍵在於做出正確抉擇。在她擔任超微執行長期間，專注於公司的強項和策略性交易，帶領超微實現矽谷最具代表性的復甦之一。

台積電

延伸閱讀

輝達股價1天驚跌9.5% 黃仁勳的好策略為何會被美司法部盯上？

金管會宣示 AI應用兼顧發展、安全

台股昨跌千點…金管會副主委妙喻「帶著雨傘」：市場總有風雨

MLB／黃仁勳又受邀至巨人球場開球：非常喜歡台灣日

相關新聞

台積電經濟效益預測大幅上修 等於熊本勞工平均一年加薪38萬日圓

日本九州金融集團（FG）公布最新預測，指台積電進駐熊本縣2022年至2031年間帶來的經濟效益將達11兆1920億日圓，...

美元走軟 日圓續升 市場聚焦美國非農就業數據

美元兌多數主要貨幣周四（5日）在震盪交投中走低，因為投資人在為今（6）日將公布的美國非農就業報告做準備，報告呈現的最新數...

美擬收緊量子運算和半導體相關的對華出口限制 拉到日荷參與

美國總統拜登的政府將對包括量子運算、半導體產品在內的關鍵技術實施新的出口管制，計劃與盟國共同阻止中國大陸和其他敵對國家的...

輝達股價1天驚跌9.5% 黃仁勳的好策略為何會被美司法部盯上？

美股AI霸主輝達（NVIDIA）3日股價驚跌9.5%，台股剉著等。原因並非Blackwell晶片設計瑕疵，而是美國司法部的反壟斷調查出現新進度。早在8月底財報未公布前，外媒就爆料，司法部正調查一間輝達收購的以色列新創公司Run:ai

低迷的非AI銷售損及營收展望 博通盤後股價重挫7%

蘋果和其他大型科技公司的晶片供應商博通（Broadcom）周四公布，上季（第3季）的營收和調整後獲利優於華爾街預期，但因...

標普500衝高回跌寫三連跌！晶片股回吐漲幅 投資人聚焦就業報告

美股指標標普500指數抹去早盤漲幅， 連續第三個交易日下跌，道瓊工業指數也在收低，此前一連串經濟報告帶來的短暫提振作用消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。