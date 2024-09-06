時代雜誌AI百大影響力人物 魏哲家黃仁勳蘇姿丰上榜

時代雜誌（TIME）今天公布「人工智慧（AI）領域百大影響力人物」（TIME 100/AI）名單，台積電董事長魏哲家雀屏中選；輝達執行長黃仁勳、超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰也榜上有名。

這份名單分為4大類，分別包括領導者（Leaders）、創新者（Innovators）、塑造者（Shapers）及思想家（Thinkers），魏哲家和黃仁勳被選為領導者類別。

除了魏哲家和黃仁勳，領導者名單還包括Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、人工智慧公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、 Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等知名人物。

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰則獲選為創新者。

時代雜誌報導，魏哲家目前負責領導全球最大的半導體晶圓代工廠台積電，自2018年起擔任執行長，並自今年6月擔任董事長。

報導指出，隨著當前AI崛起，台積電重要性大增，它是目前全球唯一一家能夠製造先進AI系統所需晶片的公司。其市值在過去6年中幾乎成長了3倍。

報導寫到，台積電的製造能力，加上其產品的戰略重要性，在美中緊張關係中處境艱難，並盛讚魏哲家謹慎處理在公開場合的發言。報導也介紹魏哲家自1998年起便加入台積電。在他的領導下，台積電在台灣以外的地方擴展，在美國、德國、和日本皆有布局。

時代雜誌去年發布「人工智慧（AI）領域百大影響力人物」（TIME 100/AI）名單。黃仁勳去年即入選領導者人物。

時代雜誌介紹，這位身著皮夾克的輝達（Nvidia）執行長，一直被視為科技界的搖滾明星。6月，在台北國際電腦展上，有粉絲請他在胸前簽名，這只是「黃來瘋」（Jensanity）現象的一個，這種現象讓黃仁勳躋身於明星級執行長之列。

針對超微執行長蘇姿丰，時代雜誌將她列為創新者，指出她非常明白科技界致勝的關鍵在於做出正確抉擇。在她擔任超微執行長期間，專注於公司的強項和策略性交易，帶領超微實現矽谷最具代表性的復甦之一。