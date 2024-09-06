台德國會議員柏林會晤 聚焦台積電德勒斯登廠合作

立法院代表團5日在柏林、德勒斯登與德國國會議員會面，雙方討論台積電德勒斯登廠合作案，聚焦如何協助台灣員工在德國的生活。此次會晤也是今年台灣總統選舉後，首次台德國會議員在德國正式會面。

德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-PeterWillsch）9月5日在個人臉書發文，歡迎來自台灣立法院「台灣與德國議會議員友好協會」代表團到訪德國，威爾許表示，雙方就文化、經濟與科技等多項台德共同關心的議題，進行深入討論。

跨黨派「台灣與德國議會議員友好協會」2022年9月28日成立，由民進黨立委張宏陸擔任會長，目的在推動與深化台德國會間實質交流。

駐德代表謝志偉向中央社表示，在台積電進駐德國背景下，此次台德國會議員的會面對雙邊合作具有重要意義。他說，「雖然近年雙方國會成員互訪已成常態，但此次因台積電德勒斯登廠案，有了更具實質意義且具體的意見交換」。

立法院代表團成員張宏陸、沈發惠、林楚茵與洪申翰也由謝志偉陪同，特別到距離柏林2小時車程的德勒斯登（Dresden）會見來自當地選區的國會議員賴歇爾（Markus Reichel）、羅維爾（Lars Rohwer）與市府經濟部門代表布萊納特（Robert Breitner）。

林楚茵透露，立院代表團向德國議員就如何幫助台積電員工及其家屬在德國的生活安排，包括子女的教育銜接、語言與文化融合及生活配套等細節，提出許多具體的問題與看法。

德勒斯登議員與市府代表也非常想了解台灣員工及其家庭的生活需求，並希望能協助未來到德勒斯登生活的台灣人融入當地，例如布萊納特即提出透過舉辦「台灣節」來促進當地人對台灣更廣泛與深入的了解。

立院代表團晚間也與德勒斯登當地僑團聚餐，了解台灣人在德勒斯登生活的需求與挑戰。

謝志偉強調，德國與台灣在台積電德勒斯登廠的合作涉及非常龐大的面向，駐德代表處已組成跨組團隊，除了協助雙邊國會議員會面的政務，經濟、教育、領務及僑務等各組別，也會全力支援台積電及其協力廠商進駐與發展。