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低迷的非AI銷售損及營收展望 博通盤後股價重挫7%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
博通（Broadcom）周四公布的營收展望不如分析師預期，表明與AI無關產品的需求放緩正拖累成長。路透
博通（Broadcom）周四公布的營收展望不如分析師預期，表明與AI無關產品的需求放緩正拖累成長。路透

蘋果和其他大型科技公司的晶片供應商博通（Broadcom）周四公布，上季（第3季）的營收和調整後獲利優於華爾街預期，但因該公司提供的營收展望不如分析師預期，表明與AI無關產品的需求放緩正拖累成長，股價在盤後交易重挫近7%到142.70美元。

這家位於加州帕羅奧圖的公司表示，預計截至10月的第4季銷售額大約是140億美元。分析師此前預估約141億美元。

這表明博通的非AI業務增速低於預期。儘管該公司得益於AI支出激增，但其他部門與這股熱潮的關聯度不高。該公司產品種類繁多，包括大型主機、安全和資料中心軟體、手機晶片和伺服器儲存設備。

截至8月4日為止的上季，博通虧損18.8億美元或每股虧損40美分，表現遜於去年同期的獲利33億美元或每股獲利 77美分。剔除一次性項目，調整後的每股盈餘為1.24美元。FactSet訪調的分析師預期每股1.22美元。

根據FactSet調查，營收大幅成長47%到130.7億美元，高於預期的129.8億美元。

博通表示，上季的強勁業績反映AI半導體解決方案業務和去年收購進來VMware的持續強勢。半導體銷售額年增5%到72.7億美元，大於博通的基礎架構軟體部門，該部門銷售額58億美元，大部分來自VMware。

博通執行長陳福陽在聲明中說，預估2024年度來自AI零件和客製化晶片的銷售額將達120億美元，高於先前預測的110億美元。

財報發布後，博通股價在盤後交易一度深跌逾7.5%，然後才略微縮減跌幅。該股周四收黑在152.82

美元，跌幅0.84%，今年來累漲37%。

半導體 業績 華爾街

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