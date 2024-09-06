台積電ADR上漲1.76% 較台北交易溢價16.43%

日本伊藤園布局海外20多年，無糖綠茶「Oi Ocha」的銷售額仍不成氣候，今年簽下美職明星大谷翔平為全球代言人。然而歐洲和日本以外的地區一樣，瓶裝飲料與含糖飲畫上等號，而花鉅資請的大谷翔平在歐洲根本無名小卒。伊藤園挑戰不只這些，從Oi Ocha的包裝就要改頭換面。 伊藤園2001年進軍海外，在美國成立子公司，現在Oi Ocha無糖綠茶在超過40個國家地區販售，可是銷售額只占全公司的一成一。他們宣示將「正牌的日本茶」推廣到全世界，其他國家喝含糖飲料的飲食習慣卻難攻破，20多年來一路苦戰。

2024-09-06 06:00