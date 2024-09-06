台積電ADR上漲1.76% 較台北交易溢價16.43%
台積電ADR周四（5日）延續前一交易日漲勢，且漲幅擴大至1.76%，收在163.70美元，較台北交易溢價16.43%。費城半導體指數同日則是下跌0.60%。
周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數下跌219.22點或0.54%，收在40,755.75點；標普500指數下跌16.66點或0.30%，收在5,503.41點；那斯達克指數上漲43.36點，或0.25%，收在17,127.66點。
台灣加權股價指數周四上漲94.96點，收在21,187.71點，台積電上漲1.46%，收在902.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 148.19 +0.22 143.50 +3.27
中華電 CHT 124.45 +0.52 123.00 +1.18
台積電 TSM 1,050.17 +1.76 902.00 +16.43
聯電 UMC 54.27 +1.56 53.90 +0.69
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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