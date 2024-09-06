快訊

柯文哲羈押住多人房！今早餐菜色是「銀絲卷+ 奶茶」北所最新說明

「司法雙標」…柯文哲收押了 超思雞蛋案還躺在北檢

台積電ADR上漲1.76% 較台北交易溢價16.43%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（5日）延續前一交易日漲勢，且漲幅擴大至1.76%，收在163.70美元，較台北交易溢價16.43%。費城半導體指數同日則是下跌0.60%。

周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數下跌219.22點或0.54%，收在40,755.75點；標普500指數下跌16.66點或0.30%，收在5,503.41點；那斯達克指數上漲43.36點，或0.25%，收在17,127.66點。

台灣加權股價指數周四上漲94.96點，收在21,187.71點，台積電上漲1.46%，收在902.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 148.19 +0.22 143.50 +3.27

中華電 CHT 124.45 +0.52 123.00 +1.18

台積電 TSM 1,050.17 +1.76 902.00 +16.43

聯電 UMC 54.27 +1.56 53.90 +0.69

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

延伸閱讀

美股早盤平盤波動！勞動市場數據訊號兩極 投資人等待6日非農報告

全球AI熱 日經：SK海力士和三星尋求與台供應鏈建立更密切關係

高階封裝走出大多頭行情

台積電（2330）破千時台灣驕傲…下殺散戶卻爭相撤離？小車「3方法」：存股人要各走過一次熊、牛市

相關新聞

美就業報告發布前擔憂加劇 道指逾跌200點、史指連3跌

美股陷入困境，投資人拋售風險資產，並且在6日重點勞工報告發布前對美國經濟前景的擔憂加劇。

「末日博士」羅比尼示警：中東衝突加劇 當心石油危機

有「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼說，如果中東衝突加劇，1970年代的石油危機或將重演，有可能引爆停滯性通膨。

標普500衝高回跌寫三連跌！晶片股回吐漲幅 投資人聚焦就業報告

美股指標標普500指數抹去早盤漲幅， 連續第三個交易日下跌，道瓊工業指數也在收低，此前一連串經濟報告帶來的短暫提振作用消...

英特爾面臨重大挑戰明年是關鍵 寄望18A製程轉虧為盈？

英特爾（Intel）日前公布財報，並宣布削減成本計畫，包括裁員15%，裁員訊息震驚市場，導致股價下跌超過25%。執行長基辛格（Pat Gelsinger）預計在9月中旬拋出重振計畫。 目前，英特爾將晶圓代工的未來押注於先進的18A製程，應該可以直接與台積電即將推出的N2製程技術競爭，甚至超越，但18A製程卻傳出受挫，英特爾的未來展望將會如何？

大谷翔平歐洲吃鱉 無糖綠茶Oi Ocha攻全球得有新法寶

日本伊藤園布局海外20多年，無糖綠茶「Oi Ocha」的銷售額仍不成氣候，今年簽下美職明星大谷翔平為全球代言人。然而歐洲和日本以外的地區一樣，瓶裝飲料與含糖飲畫上等號，而花鉅資請的大谷翔平在歐洲根本無名小卒。伊藤園挑戰不只這些，從Oi Ocha的包裝就要改頭換面。 伊藤園2001年進軍海外，在美國成立子公司，現在Oi Ocha無糖綠茶在超過40個國家地區販售，可是銷售額只占全公司的一成一。他們宣示將「正牌的日本茶」推廣到全世界，其他國家喝含糖飲料的飲食習慣卻難攻破，20多年來一路苦戰。

美就業市場「四低」 持續降溫

美國5日公布多項就業相關數據，普遍顯示就業市場進入「低僱用、低裁員、低辭職、低加薪」的降溫階段；市場密切關注今（6）日將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。