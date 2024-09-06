標普500衝高回跌寫三連跌！晶片股回吐漲幅 投資人聚焦就業報告

美股指標標普500指數抹去早盤漲幅， 連續第三個交易日下跌，道瓊工業指數也在收低，此前一連串經濟報告帶來的短暫提振作用消退，投資人密切關注將於周五發布的關鍵非農就業報告。許多華爾街觀察人士認為，就業報告數據將決定聯準會本月將降1碼還是2碼。那斯達克指數小幅收高。

道瓊工業指數下跌219.22點，或0.54%，至40,755.75點；標普500指數下跌16.66點，或0.30%，至5,503.41點；那斯達克指數上漲43.37點，或0.25%，至17,127.66點。

在全面的非農就業數據公布之前，市場情緒緊張，鑒於聯準會主席鮑爾最近對勞動市場的強調，該數據很可能為美國央行本月稍晚開始降息創造條件。

盤初，華爾街主要股指一度上漲，出爐的數據幫助緩解了對勞動市場惡化的擔憂。供應管理協會（ISM）的調查顯示8月服務業活動擴張，美國勞工部數據顯示上周初請失業金人數下降。

標普500 指數的11大類股，有八個下跌，其中醫療保健股和工業股的跌幅居前。非必須消費品股領漲，部分原因是特斯拉上漲。

美國股市9月歷來表現疲軟，自1928年以來，標普500指數9月平均跌幅為約1.2%。本周迄今，該股指下跌超過2.5%，科技股跌幅約4.8%。

Sarmaya Partners總裁兼投資長Wasif Latif稱：「市場一直坐在追逐和規避風險的過山車上，因為市場在關注數據，以了解經濟如何著陸，以及這對聯準會的利率政策意味著什麼。」

ADP全美就業報告顯示，8月美國民間就業人數增幅為2021年1月以來最小，且前一個月的增幅被下修，可能暗示勞動市場急劇放緩。

Latif補充稱：「市場希望數據有所驅軟，但這就像一條狹窄的通道，因為在我們看來，股市的預期是軟著陸或不著陸，而鑒於降息預期，債券市場消化的則更傾向於經濟衰退。」

盈透證券的Steve Sosnick表示，股票多頭需要的是「金髮女孩」式共識，「不要太熱,，也不要太冷」。他說，「真正『壞消息』的的危險在於，即使聯準會準備積極應對，也可能為時已晚，無法避免真正的經濟疲軟。人們也擔心， 如果消息『太好』，聯準會可能不願以市場預期的速度降息。」

輝達（Nvidia）股價上漲。此前美國銀行分析師表示， 最近的暴跌創造了逢低買入的機會。

特斯拉勁揚近5%，這家電動車製造商先前表示，將於明年第1季在歐洲和中國推出全自動駕駛（FSD）高階輔助軟體，但尚待監管部門批准。

Frontier Communications重挫10%。此前威瑞森電信表示將以200億美元全現金交易收購Frontier。威瑞森下跌 0.4%。

JetBlue Airways急升7%。此前該公司上調第3季營收預測。