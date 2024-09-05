國際金價大漲 南非金礦巨頭股價卻重挫...

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
過去12個月黃金產量與價格俱漲，帶動南非最大黃金生產商Harmony Gold Mining獲利飆升，但好景可能不長，該公司表示今年成本將大幅上升。 路透
過去12個月黃金產量與價格俱漲，帶動南非最大黃金生產商Harmony Gold Mining獲利飆升，但好景可能不長，該公司表示今年成本將大幅上升。 路透

南非最大黃金生產商Harmony Gold Mining說，過去12個月黃金產量與價格俱漲，帶動獲利飆升，但今年成本將大幅上升。該公司在南非股市的股價下挫，5日盤中一度重挫10%。黃金現貨同日一度漲逾1%。

總部位於約翰尼斯堡的Harmony表示，截至2025年6月的本年度，從南非深礦和巴布亞新幾內亞提煉黃金的成本將增加13%~22%。該公司並預測，儘管去年產量超越預期，但今年產量將下降。

RMB Morgan Stanley的分析師5日在報告中說，Harmony2024年表現「強勁」，但市場將關注今年的指引。分析師表示，產量下降和成本上升「可能會讓一些人感到失望」。

Harmony股價5日盤中跌深達10%，為2022年8月以來最大。Harmony專門致力於從南非老化資產中榨取價值，南非擁有許多最深、地質最具挑戰性的金礦。在截至6月的一年裡，這項策略獲得回報，拜金價屢創新高之賜，該公司獲利飆升78%，但今年看起來會比較艱困。

Harmony在9日發布聲明說：「我們2025年度指引，反映了需要增加資本支出才能維持生產和成長計畫。」

Harmony去年產量增加6%，達到156萬英兩，而該公司拿到的平均金價比前12個月高出16%。該公司去年淨利增至86億蘭德（4.8億美元）。不計某些一次性項目的獲利增加了一倍多，達到115億蘭德。

南非最大的黃金生產商Harmony Gold Mining公司說，過去12個月產量與價格俱漲帶動獲利飆升，但今年的生產成本將大幅上升。
南非最大的黃金生產商Harmony Gold Mining公司說，過去12個月產量與價格俱漲帶動獲利飆升，但今年的生產成本將大幅上升。

南非 金價 黃金

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