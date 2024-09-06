比利時央行：1/4戰略性產品對中國進口依賴深

比利時央行示警，該國約200項對外高度依賴戰略性進口產品中，有50項對中國重度依賴，涵蓋面從維他命到鋼筋，並提醒來自國際供應鏈的間接對中依賴也需納入監看範圍。

比利時國家銀行（National Bank of Belgium）今天發表經濟評論，分析歐洲與中國貿易「去風險化」（de-risking）對比利時的意義。

央行新聞稿指出，雖然比利時對中國的直接進出口曝險程度在歐洲聯盟（EU）國家中相對不高，尤其不像德國那麼引人注目，但近年比利時與中國貿易的組成內涵已改變，從過去紡織品、玩具為進口大宗，到如今傾向更多電子產品、電動車等精密製品。

該報告分析比利時與非歐盟國家的貿易中，有214項戰略性進口產品出現對外高度依賴狀態，其中57項最大來源是美國，47項最大來源是中國，對中依賴產品包括維他命、先驅化工產品、鋼筋、永久磁鐵等。

若以歐盟27國整體來看，則有67項產品對中國高度依賴，占所有歐盟境外戰略性產品進口金額的32.7％；美國以20項次之，但貿易額占比僅4.5％。

雖然與歐盟整體相較，比利時對中國貿易依賴度明顯較低，但央行報告提醒，檢視貿易脆弱度不只追蹤直接進出口，還需從總體經濟層面觀察。在分析產業價值鏈資料後，比利時的紡織製造、電子和基礎金屬工業，受全球供應鏈影響，出現間接對中國曝險狀態。

比利時央行指出，由於許多跨國公司位在比利時，加上歐盟單一市場的流通性，其他歐盟成員國與中國之間的貿易流動也會影響到比利時。

在出口方面，該報告指出比利時的化學品出口日漸依賴中國市場，與前述狀況同樣值得注意。