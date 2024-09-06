日鐵併美鋼 傳拜登喊停

多家主流媒體4日報導，美國總統拜登據傳有意阻止日本製鐵收購美國鋼鐵（US Steel）一案，因行政團隊認定此案將引發國家安全風險。角逐日本自民黨總裁的數位轉型大臣河野太郎則出言批評，美國政府介入此案並不適當。

彭博資訊報導，該交易案目前還需經過美國外國投資委員會（CFIUS）審核。消息人士說，只要CFIUS一把案件交到拜登桌上，拜登就會否決，最快可能本周就會做出封殺決定。美鋼股價4日聞訊崩跌17%至29.38美元，寫2017年4月以來最大跌幅。

日鐵和美鋼均堅稱，此收購案將不會造成任何國家安全問題。

美鋼警告，交易果真破局，將危及數千個工作機會，匹茲堡總部也會受到影響，美鋼也將被迫放棄傳統的高爐業務，且會減損美國鋼鐵業的競爭力。美鋼也說，將尋求任何法律選項來確保交易成功。

另一方面，曾任日本外交和防衛大臣的河野太郎表示，「他們可能想在美國總統大選前爭取工會選票，但我希望美國不要因此而扭曲了市場。」他也說，收購案對企業和地方經濟都有益，「政府不該刻意干預」。

彭博指出，任何企圖阻止交易的舉動都可能引發訴訟。消息人士說，目前為止還沒有日鐵自願退出的跡象。