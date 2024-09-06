日鐵併美鋼 傳拜登喊停

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

多家主流媒體4日報導，美國總統拜登據傳有意阻止日本製鐵收購美國鋼鐵（US Steel）一案，因行政團隊認定此案將引發國家安全風險。角逐日本自民黨總裁的數位轉型大臣河野太郎則出言批評，美國政府介入此案並不適當。

彭博資訊報導，該交易案目前還需經過美國外國投資委員會（CFIUS）審核。消息人士說，只要CFIUS一把案件交到拜登桌上，拜登就會否決，最快可能本周就會做出封殺決定。美鋼股價4日聞訊崩跌17%至29.38美元，寫2017年4月以來最大跌幅。

日鐵和美鋼均堅稱，此收購案將不會造成任何國家安全問題。

美鋼警告，交易果真破局，將危及數千個工作機會，匹茲堡總部也會受到影響，美鋼也將被迫放棄傳統的高爐業務，且會減損美國鋼鐵業的競爭力。美鋼也說，將尋求任何法律選項來確保交易成功。

另一方面，曾任日本外交和防衛大臣的河野太郎表示，「他們可能想在美國總統大選前爭取工會選票，但我希望美國不要因此而扭曲了市場。」他也說，收購案對企業和地方經濟都有益，「政府不該刻意干預」。

彭博指出，任何企圖阻止交易的舉動都可能引發訴訟。消息人士說，目前為止還沒有日鐵自願退出的跡象。

拜登 日本 美國

延伸閱讀

吸金能力大比拚！川普陣營曝光8月募款金額 來源多是小額捐款

備戰大選辯論！賀錦麗「匹茲堡特訓」5天 邀紙牌屋顧問助陣

台灣醫院碳排高於全球平均！TAISE董事長：不可忽視永續發展

政治反對聲頻傳...日鐵收購若破局 美鋼警告：賓州工廠恐關閉

相關新聞

「末日博士」羅比尼示警：中東衝突加劇 當心石油危機

有「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼說，如果中東衝突加劇，1970年代的石油危機或將重演，有可能引爆停滯性通膨。

美就業市場「四低」 持續降溫

美國5日公布多項就業相關數據，普遍顯示就業市場進入「低僱用、低裁員、低辭職、低加薪」的降溫階段；市場密切關注今（6）日將...

日本勞工實質薪資 連兩月上漲

日本勞工實質薪資連續第二個月上漲，這將使日本銀行（央行）繼續維持今年稍晚可能再度升息的政策路線。

大移民潮改變美經濟樣貌

空前大量的移民湧入，讓美國經濟、勞動市場的組成與前景因此改變。無黨派組織國會預算處（CBO）統計，包括合法及非法移民在內...

日鐵併美鋼 傳拜登喊停

多家主流媒體4日報導，美國總統拜登據傳有意阻止日本製鐵收購美國鋼鐵（US Steel）一案，因行政團隊認定此案將引發國家...

全球首見 美歐英簽AI公約

美國、歐盟、英國5日簽署全球第一份針對人工智慧（AI）使用的跨國協定，標榜具法律效力。在此同時，澳洲也計劃對高風險的AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。