「末日博士」羅比尼示警：中東衝突加劇 當心石油危機

有「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼說，如果中東衝突加劇，1970年代的石油危機或將重演，有可能引爆停滯性通膨。

Business Insider報導，羅比尼再度對全球經濟發出悲觀預警，他說，中東風險正在升高、以色列與巴勒斯坦的戰火正在區域擴散，可能引發伊朗這個產油大國的武裝回應。

羅比尼表示，如果以巴衝突升級成中東全面開戰，可能影響伊朗石油出口，刺激油價大漲，重現1970年代地緣政治衝突推高油價的景況。

他說，如果以哈戰爭擴大為以色列與伊朗全面開戰，波斯灣原油生產與出口將停擺數周、甚至數個月，1973年贖罪日戰爭或1979年伊朗伊斯蘭革命的石油危機將重演。不過他也坦承，目前中東戰事對油價影響有限。

其他專家也示警，若伊朗捲入以哈戰爭，可能引發原油市場嚴重動盪。澳洲聯邦銀行說，若以色列攻擊伊朗原油基礎設施，恐危及全球多達4%原油供應，預料布蘭特原油期貨將漲至每桶85美元，比5日的約73美元水準高約16%。

時常對全球經濟與市場發出警告的羅比尼，特別擔憂油價震撼。他在2022年即表示，這類震撼有可能導致經濟衰退，或爆發類似1970年代的停滯性通膨，也就是經濟成長不振、同時通膨居高不下。