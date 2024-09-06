美就業市場「四低」 持續降溫

美國5日公布多項就業相關數據，普遍顯示就業市場進入「低僱用、低裁員、低辭職、低加薪」的降溫階段；市場密切關注今（6）日將公布的8月就業報告，來推斷聯準會（Fed）9月17~18日會議的降息幅度。

美國勞工部指出，上周（截至8月31日）首次申領失業給付人數為22.7萬人，7月初以來最低；比前一周減少5,000人，比預估數略低3,000人；前周（8月24日止）連續申領失業給付人數183.8萬人，是三個月來最低；低於預估的186.7萬人，也比前一周減少2.2萬人。

另外，ADP研究所公布，8月民間部門就業人數僅增9.9萬人，是2021年初以來最低；低於7月時的11.1萬人增量，也低於預估的14.5萬人，且比彭博所有訪調經濟學者預估都低；7月人數也下修1.1萬人，進一步證明勞動市場持續降溫。跳槽及留任員工薪資增幅也是2021年來最低。

ADP首席經濟學者理查森表示，「就業市場經歷過兩年大幅成長後，現在企業僱用員工速度已減緩到低於正常水準」。企業雖不願立即裁員，但已減緩聘任速度。專業人士、商業服務業、製造業及資訊業僱用減少，新增就業人數中一半以上來自營建、教育及醫療服務業等部門；員工超過500人以上企業，增僱人數減到今年初以來最低。

同日，Challenger, Gray & Christmas（CGC）公司公布，8月企業宣布裁員人數為75,891人，約是7月的三倍，其中科技業約占半數；但1~8月已宣布裁員人數比去年同期減少3.7%，同期間美國企業計劃僱用人數比去年同期減少41%。

此外，根據美國勞工部統計局4日公布的JOLTS調查，7月企業求才人數減少到767萬人，低於6月時的791萬人，也比所有經濟學者預估數都低，與最近就業市場減緩勢頭相符。求才／求職比率降到1.1倍，是三年來最低，這個比率在2022年時曾達到兩倍頂峰。辭職率微升到2.1%，仍接近2020年來最低水準，這顯示勞工對找到新工作的信心下降。