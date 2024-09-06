大移民潮改變美經濟樣貌

空前大量的移民湧入，讓美國經濟、勞動市場的組成與前景因此改變。無黨派組織國會預算處（CBO）統計，包括合法及非法移民在內，並扣除已經離開的人數，2020年底迄今估計900多萬人移居美國，約等於2020年前的十年移民人口總和。

拜移民之賜，美國人口成長率每年約1.2%，創1990年代以來最高，若沒有移民前來，美國受到出生率下降影響，人口成長率每年僅約0.2%，到2040年人口便將開始萎縮。

不過移民激增也引發爭議，因為移民絕大多數並非透過一般的合法管道進入美國。CBO將900多萬移民中的650萬人稱為「其他外籍人士」，多數從美墨邊境偷渡入美，入境後向邊境巡邏員自首，請求美國給予庇護。

近年抵達美國的移民人口相對較年輕；2020年以來抵達的移民，高達78%介於16~64歲，同期美國出生人口僅60%介於這個年齡層。而年齡可以解釋為何剛抵達的移民較可能投入勞動市場；16歲以上的新移民中，68%已經有或正在找工作，相當於約500萬人，約是美國勞動人力的3%。

不過最近幾年抵美的移民，許多無法勝任高技能工作。數據顯示，2020年初以來抵達美國的移民與美國出生的勞工相比，缺乏高中學歷的機率多出兩倍。