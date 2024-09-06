日本勞工實質薪資 連兩月上漲

日本勞工實質薪資連續第二個月上漲，這將使日本銀行（央行）繼續維持今年稍晚可能再度升息的政策路線。

厚生勞動省5日表示，日本7月實質現金薪資收入比去年同期增長0.4%，雖然增幅比上月放緩，但優於市場預期的下滑0.6%，並是在上月出現27個月來首次增長後繼續上揚。名目薪資增長3.6%，同樣優於市場預期。基本底薪增長2.7%，創下31年來最大增幅。

實質薪資上漲的主因，包括今年「春鬥」年度薪資談判談出的30多年來最高薪資漲幅，以及企業發放夏季獎金。

彭博報導，這份數據顯示，日銀長期尋求的良性循環可能有一個重要環節正在實現。日銀已經表示，薪資成長預期將推動需求帶動的通膨，這是日銀在結束數十年來的超寬鬆政策、朝向政策正常化前進的過程中，需要確認的條件之一。

日銀總裁植田和男已表示，如果經濟和物價發展符合日銀的預測，日銀將考慮採取進一步的緊縮措施。

Sompo Institute Plus經濟學家小池理人說：「植田的發言顯示他仍希望升息。假設今後市場不會出現進一步混亂，鑒於這次的薪資增長將提供大量支撐，年底前升息的可能性將大幅提高。」

日銀審議委員高田創5日也採取了和植田一樣的說法，表示如果經濟和物價發展符合日銀預期，日銀將會分多階段升息。

但他表示，升息的前提條件是，市場動盪不會使企業對增加支出和提高薪資打消念頭。他說：「8月初的股匯市出現大幅波動，至今還餘波盪漾。因此，我們目前需要仔細研究市場發展和其影響。」

高田創也對通膨可能過高發出警告，因為企業已變得比過去更樂於透過漲價，轉嫁上漲成本。他說：「我們必須不做任何預測立場，仔細評估日本下半年度出現另一波物價上漲的可能性。」