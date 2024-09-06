德祭減稅 福斯關廠有解

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
金屬工業工會主席貝納表示，已準備好與福斯提前談判，盼避免罷工。 （路透）
金屬工業工會主席貝納表示，已準備好與福斯提前談判，盼避免罷工。 （路透）

福斯汽車（Volkswagen）破天荒揚言要關閉德國工廠過後數天，德國總理蕭茲內閣通過新減稅提案，希望藉此刺激電動車買氣。

據當局4日通過的方案，公司若添購電動車與合格的零碳排車，年度稅單最多可扣除新車的四成價值。此外，價值9.5萬歐元的公司電動車和零碳車，將可享優惠稅率，上限高於原先的7.5萬歐元。

政府估計，新減稅案的規模，在2024~2028年間平均為每年4.65億歐元（5.14億美元），本案仍需經國會同意。德國憲法法院去年的意外裁定，打亂預算規畫，政府被迫勒緊褲帶，取消了部分電動車的購車優惠。

柏林當局提案減稅，意在提高電動車普及率。該國8月新電動車的掛牌數年減69%至2.7萬輛，為「歷來最大減幅」。除比較基期過高之外，消費者擔心充電站不足、及續航力問題，也衝擊買氣。

德國和瑞典等縮減或刪除購車優惠後，歐洲電動車轉型減速。據Just Auto數據，目前車輛銷量比疫情前低了近五分之一，福斯、雷諾、Stellantis等車廠的工廠運作狀況，分析師認為無法獲利。

此時也正值福斯正在評估史無前例的德國關廠決議，德國最大工會也提出重大讓步，表示願意斟酌縮短福斯員工的每周工時。

工會龍頭「金屬工業工會」（IG Metall）主席貝納，被問到是否考慮每周工作四天的替代方案時，她說有此可能，會探詢各種意見。福斯在1990年代也曾採取周休三日制，以撙節開支。

福斯執行長布魯莫日前已預告，打算廢除數十年來的就業保障協議、並關閉德國的兩家工廠，正設法應對與強大工會的衝突，這個訊息對他來說，可能相當重要。

貝納並表示，工會準備好與福斯提前談判，希望避免罷工。

德國 福斯 電動

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