輝達：未收反壟斷調查傳票

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

輝達（NVIDIA）4日否認收到美國司法部有關反壟斷調查的傳票，表示該公司「以實力取勝，反映在基準測試結果和帶給客戶的價值，客戶可以選擇最適合他們的解決方案」。

彭博資訊於美股3日盤後報導，美國司法部向NVIDIA發出傳票，但該公司發表聲明說，「已向美國司法部查詢，且也沒有收到傳票。儘管如此，我們仍很樂意回覆監管機構對我們業務的任何疑問」。NVIDIA的發言人也表示，該公司「以實力取勝，反映在基準測試結果和帶給客戶的價值，客戶可以選擇最適合他們的解決方案」。

根據彭博資訊的報導，知情人士透露，反托辣斯機構擔心Nvidia正提高客戶轉向其它供應商的難度，並變相懲罰那些未完全使用其AI晶片的買家。由於事未公開，知情人士不願具名。

雖然反托辣斯法調查是NVIDIA投資人必須密切關注的消息，但Melius研究公司分析師瑞茲指出，決定未來六個月左右股價表現的是兩大因素：一是利潤率，另一是輝達能否持續增長至2026年。

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