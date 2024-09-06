Volvo下調今年營收展望

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

瑞典豪華車廠富豪（Volvo）4日才宣布捨棄在2030年時僅販售純電動車的計畫，5日又再度下調今年的利潤與營收展望，反映各國相繼祭出關稅與電動車買氣降溫，為汽車產業颳起陣陣寒風。

Volvo表示，已把2030年產品全面電氣化的目標，調整為屆時插電式油電車與電動車占整體銷量至少90%，剩餘10%若有必要，將保留給少數幾款輕油電車型，但強調長期目標仍為僅銷售電動車，並預期在2040年實現淨零碳排。

執行長羅文說：「我們在2030年前會準備好全面電氣化，但若市場、基礎建設、客戶接受度都尚未到位，那我們多花幾年也無妨。」

由中國大陸吉利汽車持有的Volvo，把不計合資與關係事業的全年營業利潤率預期，從原先的逾8%下砍到7%~8%，也捨棄了全年5,500億~6,000億瑞典克朗（584億美元）的銷售目標，僅表示在高級車市場的表現會優於同業。

這已是Volvo繼今年1月後，全年來第二度下調利潤與營收展望，原因是「在全球貿易與關稅的影響下，升高了複雜程度」。

另外，Volvo也表示，未來旗下的車型將全數採用由輝達強大晶片支持的單一軟體系統，在製造過程也會採行一體化壓鑄工法，以削減電動車成本。

瑞典 電動

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