柏林消費性電子展慶百歲 台灣展人工智慧島實力

柏林消費性電子展6日登場,將盛大慶祝成立100週年,台灣官方首次率團參與盛事,向國際展現台灣成為「人工智慧之島」決心,希望藉AI硬體製造實力與全球合作,共同推動人工智慧技術的創新與應用。

柏林消費性電子展(IFA)1924年在柏林首次舉辦,最初為專注無線電與通訊技術的展覽,隨家電產品多元化,近年展品擴及家庭機器人、智慧家居與更多人工智慧應用,是全球最具規模的消費性電子展。

IFA今年慶祝成立100週年,以「Innovation for All」為題,強調創新與平等精神,行政院國家科學及技術委員會(NSTC)、台灣科技創新基地(TTA)與IFA,5日共同舉辦「AI for All, Partner to Be」記者會,展示作為人工智慧島,台灣可以如何貢獻國際。

國科會主委吳誠文在記者會中表示:「台灣官方首次參與IFA,即逢IFA慶祝百年生日的時刻,希望台灣藉由AI與全球的合作能服務到世界上更多人。」

吳誠文認為,AI已成為全球應對氣候變遷、經濟轉型等問題的重要工具,台灣將使用AI來服務國內民眾,並與德國及全球夥伴合作,共同推動AI技術的創新與應用。

他說明,台灣過去在電子電路、晶片和系統的製造方面表現出色,但在面對全球共同的挑戰時,未來台灣不僅要繼續在製造業保持領先地位,還需要和全球合作,共同擴展AI應用領域。

以台積電在德國德勒斯登(Dresden)設立的晶圓代工廠為例,吳誠文說明台灣如何為歐盟汽車產業提供半導體解決方案,以促進AI自動駕駛等產業與技術的發展。

IFA執行長林德納(Leif Lindner)在演講中對台灣數位創新實力印象深刻,他提到年初到台北國際電腦展(Computex)的經驗,認為從微晶片、電腦設備到AI解決方案,台灣企業不斷推動數位創新的精神,「和IFA本屆展覽主題『 Innovation for All』高度契合。」

強調轉型為「AI島嶼」的台灣,能作為AI技術的重要推動者,以IFA與Computex過去多年的合作經驗為例,藉德國與台灣進一步建立夥伴關係,能協助加速全球科技產業進步。