美股早盤平盤波動！勞動市場數據訊號兩極 投資人等待6日非農報告

美股大盤指數5日早盤多在平盤附近波動，投資人仔細分析新公布的勞動市場數據，儘管訊號兩極，仍嘗試從中找出有關美國聯準會（Fed）下月預期降息的相關線索，同時也將焦點轉向6日公布的非農就業報告。

道瓊工業指數5日早盤下跌106點，或0.2%，標普500指數和那斯達克指數分別小漲0.1%和0.8%，費城半導體指數小漲0.1%，台積電ADR漲1.2%，輝達也漲逾1%。

在市場持續對Fed是否降息抱持疑問之際，5日公布的最新勞動市場數據展現兩極訊號。有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國8月民間部門就業人數僅增9.9萬人，低於預估的14.5萬人，創下2021年來最低，升高了對勞動市場放緩的擔憂。但上周初領失業救濟金人數卻又只有22.7萬人，比前一周不增反減5,000人。

市場近幾周來對美國經濟成長擔憂高度敏感，包括3日因製造業數據疲軟而引發暴跌。這使市場提高了對勞動市場數據的檢視，如今焦點更全都轉向6日公布的非農就業報告。上月公布的7月疲軟數據就已引發過市場的經濟衰退恐慌和8月的一連串波動。