影響全球供應鏈...馬士基：紅海危機衝擊持續擴大 不知何時恢復正常

航運巨擘馬士基（Maersk）5日表示，紅海危機迫使船隻避開蘇伊士運河，對航運和全球供應鏈的負面衝擊，持續擴大，仍不確定何時能回復正常。

馬士基說，最近數據顯示，貨船繞道非洲以來，行經蘇伊士運河的船隻數銳減66%。這些干擾使得航運服務重新配置、運量轉移，導致基礎設施吃緊、港口壅塞與延誤，以及運能和設備短缺。

該公司同時指出：「干擾趨緩並回復正常的時間，仍不確定」，但指出貨櫃航運需求續強。

馬士基7月表示，紅海危機對貨櫃航運的干擾，已從遠東與歐洲航線擴大至全球，並表示未來幾個月可能沒辦法滿足所有需求。該公司當時說，亞洲國家是全球主要出口國，紅海亂局對亞洲出口商的影響，更勝進口商。

該公司當時並說，紅海危機的影響之所以擴及全球，是因主要港口壅塞，衝擊到亞洲航運樞紐，所造成的延遲和瓶頸，擴及整個系統。其次，船隻被派往不同地區，以滿足運能需求，導致航運網路重組，放大全球效應，波及原先未直接受紅海危機影響的地區。