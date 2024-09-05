「收購價不合理」加拿大巨頭擬收購7-Eleven 日本母公司：開價太低

全球最大連鎖便利商店7-11的日本母公司Seven & i Holdings今天決定向提出收購的加拿大便利商店巨頭ACT發送回函，認為對方開價太低，沒有對7-11的企業價值適當估價。

日本經濟新聞報導，ACT的收購提案將繼續進行協商，未來焦點在於ACT後續回應。

Alimentation Couche-Tard（ACT）之前對Seven & i Holdings提出初步收購要約，Seven & i Holdings成立獨立委員會進行評估。倘收購案實現，將是海外企業收購日本企業的最大規模收購案。Seven & i Holdings的市值約4兆6000億日圓（約新台幣1兆72億元），若要進行全面收購，至少需要5兆日圓以上資金。

Seven & i Holdings今天召開董事會，聽取特別委員會提出的檢討報告後，決定於日本時間6日向ACT發送回函。回函中將指出，「收購價格不合理，存在競爭法（反壟斷法）上的疑慮」，現有的收購提案沒有正確反映Seven & i Holdings的企業價值，要求ACT重新審議包含收購價格在內的提案內容。

Seven & i Holdings收到ACT的收購提案後，成立由董事會主席達克斯（Steve Dacus）擔任主席的特別委員會。特別委員會由5名外部董事組成，已召開多次會議，討論收購提案是否對Seven & i Holdings的企業價值進行適當評估，以及是否有助企業的長期成長等。

Seven & i Holdings計劃在收到ACT的回應之後，繼續交由特別委員會審查，並計劃從經濟合理性以外的角度，例如便利商店作為基礎設施的社會意義等方面，對收購提案進一步審查。

據知ACT的提案為收購Seven & i Holdings的全部股份，雖然收購金額未公開，但推測是以今年7月Seven & i Holdings創下年初以來最低點的股價為基礎，並加上一定程度的溢價。