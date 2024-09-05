美上周初領失業金人數略減 ADP「小非農」就業人數降至三年低點
美國最新一周首次及連續申領失業給付人數都減少，上周（8月31日止）首次申領人數為22.7萬人，比之前一周減少5千人，比預估數略低3千人；連續申領人數（8月24日止）為183.8萬人，低於預估的186.7萬人，也比之前一周減少2.2萬人。
有「小非農」之稱的ADP就業報告則顯示，美國8月民間部門就業人數僅增9.9萬人，低於預估的14.5萬人，及7月時的11.1萬人增量，是2021年來最低。
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