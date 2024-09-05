市值蒸發2789億美元...輝達突逢夾擊市值暴跌創紀錄 CNN歸納4大原因

美國人工智慧（AI）晶片業巨擘輝達今年一度登上世界市值最大公司寶座，本週股票卻突遭猛烈拋售，美國有線電視新聞網（CNN）提出4點原因說明，但也有分析師因此喊進。

輝達（Nvidia）本月3日創下美國股市史上最大單日市值萎縮紀錄，當天股價重挫9.5%，市值蒸發達驚人的2790億美元（約新台幣8兆9500億元），遠遠打破臉書（Facebook）母公司Meta在2022年創下的原先最高紀錄2400億美元（約新台幣7兆7000億元）。

輝達當天跌掉的市值，甚至比一些美國最大型企業如麥當勞（McDonald’s）、雪佛龍（Chevron）和百事（Pepsi）的市值總和還要高，且全球只有27家企業的市值達到這般規模，可見慘重程度。輝達執行長暨最大個人股東黃仁勳財富一日縮水高達100億美元（約新台幣3200億元）。

美國經濟浮現衰退跡象

輝達自從6月18日以3兆3000億美元（約新台幣105兆8000億元）成為全球市值最大上市公司後，股價就陷入跌勢。原因可能是美國經濟開始出現一些壓力跡象，引發投資人愈來愈質疑輝達和其他AI類股的天價；因為經濟若走弱，企業恐對投資這項有前景但風險仍高的技術感到猶豫。

財測不夠樂觀

儘管輝達上週公布的財報相當亮眼，但業務展望顯得沒那麼旺，令期待更多有利消息的投資人失望，股價也應聲下跌。

AI題材疑過熱

輝達股價自6月18日觸頂後已大跌逾20%，大力投資AI的微軟（Microsoft）股價也自最近高峰回落12%，代工AI晶片的台積電股價同樣自7月中高點回挫18%。

市場壟斷爭議

輝達可能還面臨另方面問題：觸法疑慮。3日股價重摔一大原因，在於彭博（Bloomberg News）報導美國司法部已對輝達發出反托拉斯調查傳票。

但輝達4日否認收到傳票，並表示樂意配合調查；當天股價收盤儘管再跌，但跌幅縮小至1.7%。

儘管有種種不利因素，看多AI的投資人仍對輝達有信心。輝達今年以來股價飆漲118%，市值守在2兆7000億美元（約新台幣86兆5400億元）位居全球第3，緊追前2名的蘋果（Apple）和微軟。

黃仁勳上週表示，輝達最新AI晶片Blackwell「遠遠供不應求」，且即使市場競爭加劇，對輝達晶片的需求仍在成長。

他並宣稱，「目前投資輝達基礎設施的人都會立刻獲得回報」，因為輝達的新繪圖處理器（GPU）處理資料如此有效率，很快就能替客戶省錢。

這就是為何看多輝達的人如韋德布希證券（Wedbush Securities）的艾夫斯（Dan Ives）認為，輝達股價下跌正提供買進機會。他3日在客戶報告中寫道：「輝達改變了科技和全球形勢，其GPU已成為資訊科技（IT）界的新石油和黃金。」