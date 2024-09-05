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美前財長魯賓：關稅應有限度 美國在對中問題上有「做過頭」風險

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國前財政部長魯賓表示，美國官員應該小心處理對中議題，以防做得太過火。圖／路透
美國前財政部長魯賓表示，美國官員應該小心處理對中議題，以防做得太過火。圖／路透

美國前財政部長魯賓（Robert Rubin）表示，美國政治人物應該要小心，在嘗試保衛國家安全之際，不要在對中國大陸的貿易限制及關稅方面做得太過頭。

彭博資訊報導，魯賓5日在上海舉行的外灘大會上透過視訊連線表示，關稅應該要有所限度，且應該設計得不容易動用，以確保會謹慎使用。

他表示：「危險之處在於政治人物會做出超過合理範疇的使用，而且這並不僅適用於美國。對供應鏈安全有疑慮是合理的，但問題在於你要如何劃定界限？」

美國總統拜登5月宣布計劃對中國大陸進口品提高關稅，包括半導體、太陽能板和關鍵礦物等，新稅率從電池的25%到電動車的100%不等，預計很快就會正式批准。

與會的其他知名經濟學家，也敦促美國放棄把大陸排除在關鍵產品全球供應鏈之外的策略。

彼得森國際經濟研究所名譽所長暨前美國財政部官員C. Fred Bergsten表示，中國大陸太過龐大，大到無法排除在全球經濟之外。他呼籲採取「功能性脫鉤」，也就是兩國在確認競爭領域的同時，也要確認是否有合作機會。

拜登 美國

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