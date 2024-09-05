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台灣首次參與阿根廷安控展 開拓南美市場新機遇

中央社／ 布宜諾斯艾利斯5日專電
4日至6日為期3天的阿根廷安全、消防、電子及工業安全展覽在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行。圖／中央社
4日至6日為期3天的阿根廷安全、消防、電子及工業安全展覽在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行。圖／中央社

阿根廷最大型的安控展覽（Intersec BA）4日登場，台灣業者首次參與，向南美市場展示台灣先進的智慧安控各項解決方案及安控周邊設備產品，並試圖從阿根廷向外拓展南美洲安控商機。

阿根廷Intersec展覽自4日起為期3天在首都布宜諾斯艾利斯舉行，為阿根廷最大的安全、消防、電子及工業安全展覽之一，今年安控論壇更增加因應AI技術衍生的資安議題講座。

根據經濟部數據，台灣2022年安控產品出口額創下近5年新高，達23.5億美元，年增長率達10.8%。其中，影像攝錄器材及監視器為主要出口產品，台灣2023年出口至阿根廷的電子防盜器金額逾700萬美元，成為阿根廷第3大安控進口品項，顯示出阿根廷市場對安控產品的高度需求。

阿根廷電子安防公會（CASEL）會長卡森（Sebastian Cason）受訪時說，阿根廷對安全需求極大，電子安防逐漸取代實體保全系統成為安防產業核心發展，目前人工智能和機器人技術成為市場上關鍵解決方案。

卡森提到，非常歡迎台灣此次參與展覽，能讓阿根廷市場認識台灣產品，更加促進阿根廷市場的豐富度。

駐阿根廷代表處代表謝妙宏表示，此次近40家台灣廠商提供包括影像監控系統、智慧安防、電子防盜裝置及實體安防器材等，首度參與安控展，除了開拓阿根廷市場外，也希望讓拉丁美洲藉此看見台灣產品。

謝妙宏說，台灣憑藉領先全球的半導體及資通訊產業能量，奠定智慧安控產品快速成長的堅實基礎，在智慧安控領域持續推出更高品質的產品，藉以增加在阿根廷安控產品市占。

阿根廷廠商熱切諮詢台灣安防相關產品資訊，並有參觀民眾排隊等待進入台灣攤位。圖／中央社
阿根廷廠商熱切諮詢台灣安防相關產品資訊，並有參觀民眾排隊等待進入台灣攤位。圖／中央社

半導體 資安 阿根廷

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