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石油危機恐重現？「末日博士」羅比尼示警 憂中東衝突加劇刺激油價

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
「末日博士」羅比尼說，若中東衝突擴大，1970年代的石油危機可能再度上演。圖／路透
「末日博士」羅比尼說，若中東衝突擴大，1970年代的石油危機可能再度上演。圖／路透

有「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼說，如果中東衝突加劇，1970年代的石油危機可能再現。

Business Insider報導，羅比尼再度對全球經濟發出悲觀預警，他說，中東的風險正在升高、以色列與巴勒斯坦的戰火正在區域內擴散，可能引發伊朗這個產油大國的武裝回應。

羅比尼表示，如果以巴衝突升級成中東全面開戰，可能影響伊朗的石油出口，刺激油價大漲，近似1970年代地緣政治衝突推高油價的景況。

他說，如果以哈戰爭擴大為以色列與伊朗全面開戰，波斯灣原油的生產與出口將停擺數周、甚至數個月，1973年贖罪日戰爭或1979年伊朗伊斯蘭革命的石油危機將重演。不過他也坦承，目前中東戰事對油價的影響有限。

其他專家也已示警，若伊朗捲入以哈戰爭，可能引發原油市場嚴重動盪。澳洲聯邦銀行說，若以色列攻擊伊朗的原油基礎設施，恐危及全球多達4%的原油供應，預料布蘭特原油將漲至每桶85美元，比現行價位高約16%。

中東 以色列 伊朗 油價

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